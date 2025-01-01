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自由開講》「世紀今日」讀後感

2025/01/01 14:11

◎黃文局

每年冬天來夏威夷充電休閒一個多月，當然要帶很多書與資料。行前再查，多是「硬書」，就翻翻是否還有較軟的書。

正好郝廣才四個月前送的「世紀今日」四大册在手邊，抽出第一本，隨便一翻，竟然翻到「什麼能控制別人的大腦」？錢！

太吸引人了，就把它認真看完。

「世紀今日」4大册版。（取自城邦官網）「世紀今日」4大册版。（取自城邦官網）

哇，不得了，談到「文藝復興科技公司」（Renaissance Technologies ）的創辦人西蒙斯（Jim Simons）。此人是傳奇，公司又是投資界的聖杯。

事實上，除非你在金融投資界，否則，很少人會知道他。他是傳奇，卻極低調。當然，他是猶太人，不過，比起投資界的「金融大鱷」猶太人索羅斯，根本名不見經傳。

我是 20 多年前，因一朋友的天才兒子（MIT 數學系畢業）在這公司作事，另一哈佛大學畢業的朋友在另一家避險基金工作，聽說我有朋友在「文藝復興科技公司」這家公司，幾乎跪下來求我介紹給他認識。認識之後，他回去公司跟同事講，同事敬他如神。

郝廣才。（資料照）郝廣才。（資料照）

他？而且，寫得極好，就順手把書帶來。但是厚厚 400 多頁，僅帶來第一册。

今天看完，掩卷讚嘆！

內容太了不起了，簡直是百科全書，橫跨醫學、科學，文學、哲學、歷史、考古、政治，經濟、投資、音樂、電影、教育、宗教、時尚、音樂、飲食、娛樂等，時間跨世紀，地域遍世界，可惜書名太不起眼，可能跟作者個性有關，不以外表取勝，但接觸之後，就被黏住了。

作者別出心裁，每日一篇，分成四册，三個月一册。

雖然每篇大約2000 字，裁剪得宜，但是，含金量太高了，不熟悉主題的人，未免沈重

幸好，每人興趣不同，各取所好，一定都有收穫。

譬如，無人不曉海明威，大名鼎鼎的費茲傑羅，但是，他們二人的關係，知道的人就不多了。

又如，奧黛麗赫本，人人為她演出的浪漫愛情故事「羅馬假期」瘋狂。但是，有多少人知道，她那完美的束腰、白色連衣裙的設計師是誰？

答案是，名震江湖的設計師紀梵希（Givenchy） 。

學問比的是作多深，多廣。愈深愈廣，才能作更大的連結。愈大的連結，事件的脈絡才愈清晰。

「世紀今日」12册套書典藏版。（取自格林繪本網）「世紀今日」12册套書典藏版。（取自格林繪本網）

這本書，就是連結你所知的最好的百科全書。

作者功力深厚，前言與結語，都是金句。

前言勾你興趣，結語幫你記憶。

全書以故事方式敍述，所以不會「無趣」。我的兒女交朋友，最怕的就是「No Fun」。念書也是一樣，無趣就看不下去了。

而且，全書金句連連。

列舉數個供參考。

「夢想是心中的一團火，如果沒有燃燒，只是一樓煙！」

「為什麼不能與蠢蛋辯論？因為這樣我們也會變成蠢蛋！」

「沒有可怕的深度，就沒有美麗的水面！」

「有的人能左右命運，有的人只能壽命命運左右！」

最最重要的，作者目的是由不同的故事，激勵每個人的潛力。

他說，老鷹有翅膀。但是，把他關在籠子裡，它只是被觀賞的鳥類。如果打開籠子，他就是翱翔天地的老鷹！

人類也是一樣，必須打破思想的桎梏，打破桎梏，人類就無所不能。

所以愛因斯坦說，想像力比知識重要！

因為，想像力可以帶你去任何你想像不到的地方！知識卻不行。

「世紀今日」一書，好像為你裝上翅膀，帶你飛翔！

而且，一次裝了四個（共四册）！讓你翱翔更高！更遠！

如果你想飛？立刻去買書吧！

（作者為暢銷書《大局》作者。GTI共同創辦人，在美為台灣發聲）

註1：「世紀今日」作者：郝廣才
2022 年格林文化出版

註2：這是我能送你最好的新年禮物！

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