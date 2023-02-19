自由共和國》黃文局／淘金熱猶太人與加州及西海岸的發展(之3)

赫爾曼（Isaias Wolf Hellman），是洛杉磯與舊金山的發展，舉足輕重的人物。（維基共享）

黃文局／GTI共同創辦人

富國銀行與南加州大學

赫爾曼（Isaias Wolf Hellman），是洛杉磯與舊金山的發展，舉足輕重的人物。

美國資產最大的富國銀行（Wells Fargo Bank）與育才無數的南加州大學，他都扮演關鍵角色。

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赫爾曼於一八五九年由巴伐利亞坐船到洛杉磯，先在他的表兄弟的服裝公司工作，他眼光銳利，發現該鎮沒有銀行，所以就在服裝店的一個角落，幫客戶儲存黃金，踏入金融業。

一八六五年，他獨立開了一家雜貨店，十年之後賣掉，轉開銀行。

一八七一年，他設立農商銀行（Farmer’s and Merchants Bank），有三位主要股東，他及前加州州長唐尼（John Downey）和後來成為南加州大學創始人之一的丘爾德（Ozro Childs）。

唐尼為第一任總裁，赫爾曼負責管理。

一九○五年，赫爾曼合併內華達銀行與富國銀行，一九二三年，這家銀行和聯合信用公司再合併，一九五四年，簡稱為Wells Fargo Bank，現在是全美國資產最大的銀行。

一八七九年，法官威德尼（Robert Widney）成立一個董事會以創辦大學。 赫爾曼和邱爾德（Ozro Childs ）和加州前州長道尼（John Downey）一起捐贈土地和資金，創建南加州大學。

一八七○年，赫爾曼和紐約的紐加斯結婚，紐加斯的妹妹，就是投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）三兄弟之一梅耶雷曼的妻子。所以他們又有姻親關係。

一八四四年，雷曼（Henry Lehman）從巴伐利亞移民到美國，定居在阿拉巴馬，在那裡開了一家的雜貨店。後來兄弟陸續來到，那時美國南部，棉花是最重要的農產品之一，三兄弟開始作棉花生意，最後轉形成金融公司。二○○八年破產，歷時一百五十 年。

另外，赫爾曼也是洛杉磯的供水，燃氣，電力公司的主要投資者。

一八七六年，還幫助引導南太平洋鐵到洛杉磯，促進洛杉磯的發展。

加州其他黃金小鎮

一八五四年，沙加緬度成為加州首府，然後往南、往東、往北發展，大部分沿著金礦的發現而發展。

普萊瑟維爾（placeville）本來是沙加緬度東邊一個採挖金礦的營地，逐漸成為市鎮，是淘金熱的中心。熱潮過後，茶涼人去，成為緬懷歷史的遺跡。

內華達城（Nevada city）不在內華達州，是在沙加緬度東北部的開採金礦的重鎮，曾經繁華一時，現在也成歷史地標。

草谷（Grass Valley）位於沙加緬度北部，曾經擁有加州最富有的兩個礦山。金礦挖完，也就沒落成萬人小鎮。

索諾拉（Sorona）位於內華達山脈山麓，是墨西哥人創立的黃金採礦區。黃金價值下降時，人口退潮。

一八五一年，索諾拉希伯來公墓由希伯來慈善協會成立，主要是作為歐洲猶太人移民來的墳墓。可見當時，此地也有不少猶太人。

一八四九年底，沙加緬度北面的道尼維爾（Downieville）發現黃金，附近有很多挖礦營區、旅棧、肉店、餐館等林立，沒幾年，許多營地挖完礦之後，成為鬼城。台灣話說的，沒幾年好風景。

其他的加州黃金小鎮，命運大同小異。

猶他州、南達科他州、愛荷華州、愛達荷州

一八五七年，才有一些猶太人由西部來到猶他州（Utah）。

一八五三年，布魯克思（Julius Brooks 和Gerson Brooks ）從伊利諾伊州（Illinois）來到鹽湖城（Salt Lake city ），開了一家女帽廠，成為該地第一家猶太人企業。

一八五七年，奧爾巴赫（Auetbach）和卡恩（Samuel Kahn），博登伯格（George Bodenberg）等人都從加州帶著貨物來到鹽湖城開創事業。奧爾巴赫的公司，後來發展成大規模的百貨公司，還成立了銀行。

一八九六年，猶太人班伯格（Simon Bamburger ）當上猶他州州長。

當加州黃金熱平息了，開始發展商業與農業。那知一八七四年，南達科他州（ South Dakoda ）的戴德伍德（Deadwood）附近又發現黃金，掀起另一股高潮。

有段時間，這裡的霍姆斯特克礦區（Homestake Mine），成為美國黃金最大的產地。

史達爾（Sol Star）出生於德國巴伐利亞，父母是猶太人。當他十歲時，他的家人搬到了俄亥俄州（Ohio）的奇利科西（Chillicothe）。

一八七六年，被淘金熱吸引而搬到戴德伍德與布拉克（Seth Bullock）合開了一家五金行。

後來又跟猶太同胞拜耳（Ben Baer）及富蘭克林（Harris Franklin）合開麵粉廠。

一八八四年，史達爾當選市長，連任十屆。後來，富蘭克林的兒子，也當上市長。

布盧姆（Moses Bloom），法國猶太人。一八五○年來到美國，一八五七年，遷居愛荷華州（Iowa）的首都愛荷華城，開了一家服裝店，是第一個到愛荷華州的猶太人。當時，鐵路剛開發到這裡，處處商機。布魯姆的「一價服裝店」，生意火紅。賺了大把鈔票，又開了兩家銀行。

商場得意，進軍政界，當了愛荷華參眾議員，首都市長，是美國第一個大都市猶太人市長。

巴伐利亞猶太人亞歷山大（Moses Alexander）更猛！一八七六年定居紐約，沒幾年，應堂兄之邀搬到州的密蘇里（Missouri）奇利科西（Chillicothe）作生意，不久，成為當地議員，又當上市長。

正想轉戰阿拉斯加，途經愛達荷博伊西（Boise）市，因緣際會留下來發展，後來擔任二任博伊西市長。一九一四年，又當選愛達荷州州長，並且連任。是第一個猶太人州長。

上述的人物，都是兩手空空，先建立自己的事業，才投身政治。以下，我們會看到更多例子。(待續)

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