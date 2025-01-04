自由開講》台灣發展人形機器人產業的契機

◎廖明輝

輝達的人形機器人計畫傳出將落地台灣。輝達機器人開發團隊近期在台灣展開首波「選秀」活動，多家工具機業者收到合作邀請，內容涵蓋關鍵零組件技術與規格的徵求，以及加入輝達機器人供應鏈的意願評估。

輝達執行長黃仁勳2024年3月曾展示具備生成式AI功能的人形機器人，市場驚艷。（法新社）

台灣企業的專業實力和技術能力，吸引輝達和特斯拉等國際大廠注意，讓人形機器人製造與組裝基地設立在台灣成為可能。台灣擁有多項關鍵技術與完整產業鏈，具備發展人形機器人的絕佳條件。台灣可以利用半導體、資通訊及精密機械三大產業的優勢，在人形機器人產業佔據先發位置，開始布局人形機器人的製造與組裝。

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人形機器人的構造可以分為「大腦」、「小腦」與「肢體」三個核心部分。分別對應感知運算、運動協調及肢體結構功能，而台灣的三大產業恰好能夠對應並支撐這些技術需求。

首先，半導體產業是人形機器人的「大腦」。從AI運算晶片到感測器模組，台灣的半導體產業不僅具有世界領先的製造能力，還擁有高度整合的供應鏈。其次，資通訊產業是人形機器人的「小腦」。人形機器人要完成流暢且精確的動作，需要強大的運動協調能力，仰賴先進的資通訊技術。

台灣的資通訊產業在5G、物聯網及邊緣運算等領域表現突出，能為人形機器人提供穩定且高速的數據傳輸環境，確保運動控制的及時性與穩定性。再者，精密機械產業可以製造人形機器人的「肢體」。人形機器人的肢體結構必須具備高度靈活性與耐用性，才能應對多樣化的應用場景。台灣在精密機械與自動化領域具有深厚基礎，擁有製造精密零件和組裝複雜機械結構的技術優勢。

特斯拉人形機器人「Optimus」。（法新社）

以特斯拉推出的Optimus人形機器人為例，設計目標是配合製造下一代電動車的開箱製程（Unboxed Process），根本改變電動車從設計、工程、到製造的流程。新製程配合人形機器人作業便利性，採用模組化物料清單結構，以「平行單件流」方式進行組裝，讓多台人形機器人可以同時進行不同模組的組裝，最終將所有模組匯流整合為完整的電動車。

在未來的AI工廠，人類角色將發生重大轉變。作業人員將不再從事繁重的裝配工作，而是專注於訓練和維護人形機器人。如此，不僅提高生產過程的安全性，也開啟新的就業機會，使工人轉型為高技能人才。

儘管台灣在技術層面具備優勢，但仍面臨人才與政策層面的挑戰。人形機器人是高度跨領域產業，涉及人工智慧、機械工程與資通訊技術的深度結合。

目前台灣在高端人才的培育尚有提升空間，應加強產學合作，推動跨學科教育，培養具有創新能力的專業人才。在政策層面，政府需要為人形機器人產業提供更加明確支持，例如設立專項基金、推動產業聯盟，並吸引國際企業參與台灣的技術生態系統。台灣可以設定目標成為全球前三大人形機器人的生產基地，並以此帶動整體產業升級，讓人形機器人產業成為台灣新的護國神山。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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