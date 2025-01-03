自由開講》高球賽如人生起落 看「英國公開賽」有感

◎ 黃文局

這兩天看體育電視台，重播2024年高爾夫球世界四大賽之一的「英國公開賽」。

精彩。

久違的Tiger Woods 也現身參賽「英國公開賽」。（歐新社檔案照）

所有選手都是精英中的精英，每個都身經百戰，拿下多個冠軍的英雄。不是英雄上不了場。

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想不到久違的Tiger Woods 也參賽。Tiger Woods 不是英雄，而是天王。

生涯中，多次打出不可思議的「神球」。也只有他可以。其他人的球技當然也都是頂尖，但打不出「神球」。

也因此，自他婚變之後，退出比賽，我不再看電視球賽。因為一來一往，一點也不刺激。

不過，畢竟歲月催人老，已經沒有年輕時的意氣風發！那時，看他擊球，救球，真是享受。

好像李小龍的武術，令人血脈賁張！

另一天王級的高手，澳洲的大白鯊 Greg Norman。（路透檔案照）

另一天王級的高手，澳洲的大白鯊 Greg Norman，命運幾乎相同。

在一大賽遙遙領先 六桿，剩下四洞，怎麼也是冠軍到手，他卻在最後逞英雄，結果下水，又打到樹，竟然輸給英國選手Nick Faldo ，自此一洩千里，因為心理重創。

但他意志堅強，參與初賽，和年輕人一較高下，可惜昔日銳氣盡失。拚勁可敬，畢竟歲月不饒人，還是暗然退場。

看到這些天王不服輸的掙扎，心情真是糾結。

台灣的曾雅妮也是一樣。她曾在一年內拿下多個世界冠軍，不可一世。卻因有次睡過頭，沒有出賽，自此風光不再。雖然雄心仍在，試圖挽回，卻難以回天。

高球世界四大賽之一的「英國公開賽」，最後由美國選手Xander Schauffele 奪冠。（路透檔案照）

高爾夫球一如人生，起起落落，有輝煌時刻，也會因一時疏忽跌入谷底，永不翻身。再努力，也是徒勞。

高爾夫球賽一如商場，戰場，天分加上努力，卻常因一個意外而逆轉，而人生也因這個意外，全然改觀。

時也，命也。

觀賽心得小記。

（作者為暢銷書《大局》作者。GTI共同創辦人，在美為台灣發聲）



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