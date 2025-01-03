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自由開講》高球賽如人生起落 看「英國公開賽」有感

2025/01/03 17:13

◎ 黃文局

這兩天看體育電視台，重播2024年高爾夫球世界四大賽之一的「英國公開賽」。

精彩。

久違的Tiger Woods 也現身參賽「英國公開賽」。（歐新社檔案照）久違的Tiger Woods 也現身參賽「英國公開賽」。（歐新社檔案照）

所有選手都是精英中的精英，每個都身經百戰，拿下多個冠軍的英雄。不是英雄上不了場。

想不到久違的Tiger Woods 也參賽。Tiger Woods 不是英雄，而是天王。

生涯中，多次打出不可思議的「神球」。也只有他可以。其他人的球技當然也都是頂尖，但打不出「神球」。

也因此，自他婚變之後，退出比賽，我不再看電視球賽。因為一來一往，一點也不刺激。

不過，畢竟歲月催人老，已經沒有年輕時的意氣風發！那時，看他擊球，救球，真是享受。

好像李小龍的武術，令人血脈賁張！

另一天王級的高手，澳洲的大白鯊 Greg Norman。（路透檔案照）另一天王級的高手，澳洲的大白鯊 Greg Norman。（路透檔案照）

另一天王級的高手，澳洲的大白鯊 Greg Norman，命運幾乎相同。

在一大賽遙遙領先 六桿，剩下四洞，怎麼也是冠軍到手，他卻在最後逞英雄，結果下水，又打到樹，竟然輸給英國選手Nick Faldo ，自此一洩千里，因為心理重創。

但他意志堅強，參與初賽，和年輕人一較高下，可惜昔日銳氣盡失。拚勁可敬，畢竟歲月不饒人，還是暗然退場。

看到這些天王不服輸的掙扎，心情真是糾結。

台灣的曾雅妮也是一樣。她曾在一年內拿下多個世界冠軍，不可一世。卻因有次睡過頭，沒有出賽，自此風光不再。雖然雄心仍在，試圖挽回，卻難以回天。

高球世界四大賽之一的「英國公開賽」，最後由美國選手Xander Schauffele 奪冠。（路透檔案照）高球世界四大賽之一的「英國公開賽」，最後由美國選手Xander Schauffele 奪冠。（路透檔案照）

高爾夫球一如人生，起起落落，有輝煌時刻，也會因一時疏忽跌入谷底，永不翻身。再努力，也是徒勞。

高爾夫球賽一如商場，戰場，天分加上努力，卻常因一個意外而逆轉，而人生也因這個意外，全然改觀。

時也，命也。

觀賽心得小記。

（作者為暢銷書《大局》作者。GTI共同創辦人，在美為台灣發聲）


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