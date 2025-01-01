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沈榮欽國際視野》華為國際間諜活動 開始威脅台灣邦交國

事實上不只哥斯大黎加，台灣在南美洲的邦交國巴拉圭在 11 月底也遭到中國駭客攻擊，同樣在與美國的合作下共同防禦中國駭客入侵。 不過華為並未停止其間諜活動，華為還企圖破壞台灣與巴拉圭的邦交，偷拍並竊聽台灣駐地大使館。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/01/01 21:00

◎沈榮欽

多年來，華為一直在哥斯大黎加建立灘頭陣地，直到去年 8 月，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）宣布，禁止未簽署《布達佩斯公約》的國家參與哥斯達黎加「國家電力研究所」 （ICE） 的 5G電信設備競標，以防堵網路間諜活動，該禁令隨後擴大到哥斯大黎加的所有私有電信公司。

華為（Huawei）涉嫌在哥斯大黎加勾結當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得第5代行動通訊技術（5G）設備合約。示意圖（路透檔案照）。華為（Huawei）涉嫌在哥斯大黎加勾結當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得第5代行動通訊技術（5G）設備合約。示意圖（路透檔案照）。

《布達佩斯公約》（Budapest Convention） 又稱為《網路犯罪公約》 （Cybercrime Convention） ，於2001 年正式簽署通過，詳細規範各種網路犯罪行為，是當代最重要的國際網路犯罪約定。因為中國並未簽署《布達佩斯公約》，所以當時查維斯總統的禁令，被視為是針對華為而來。

一般咸信查維斯的禁令，是受到美國與歐盟的影響。華為不甘示弱，立刻向哥斯大黎加法院控告哥國政府，法院因此暫時停止了查維斯總統的禁令。

哥斯大黎加總統查維斯公開譴責中國華為公司無法無天，哥國政府已對華為和多名哥國前官員提告。（法新社檔案照）哥斯大黎加總統查維斯公開譴責中國華為公司無法無天，哥國政府已對華為和多名哥國前官員提告。（法新社檔案照）

華為顯然並沒有因為禁令而收斂，日前，查維斯總統召開記者會，憤怒地公開譴責「華為是史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」。他強調哥國政府已經對華為和多名哥斯大黎加國家電力研究所（ICE）前官員，提起危害公共財產刑事訴訟，包括華為在哥斯大黎加的中國籍總經理在內。總統指控華為涉嫌的犯罪行為，包括欺詐、貪污、行賄、施展外國影響力和針對公共財政的欺騙行為。

查維斯總統訴諸法律對付華為的行動顯然激怒中國政府，就在查維斯召開記者會幾天後，中國駭客便大舉入侵哥斯大黎加重要政府部門和民間公司，目標包括哥斯大黎加的石油精煉廠和一家媒體，並企圖滲透哥國移民局網路。所幸哥國和美國合作下，成功擋下中國駭客的攻擊。

中國政府立刻否認與此事有關，批評哥國與美國抹黑中國。

事實上不只哥斯大黎加，台灣在南美洲的邦交國巴拉圭在 11 月底也遭到中國駭客攻擊，同樣在與美國的合作下共同防禦中國駭客入侵。

不過華為並未停止其間諜活動，華為還企圖破壞台灣與巴拉圭的邦交，偷拍並竊聽台灣駐地大使館。

華為還企圖破壞台灣與巴拉圭的邦交，偷拍並竊聽台灣駐地大使館。示意圖。 （路透檔案照）華為還企圖破壞台灣與巴拉圭的邦交，偷拍並竊聽台灣駐地大使館。示意圖。 （路透檔案照）

台灣外交部證實，一輛車在 10 月 9 日的下午1點，停在了台灣駐巴拉圭大使館的官邸外，整整 2 小時，據巴拉圭媒體報導，涉嫌偷拍的男子曾用手機偷拍官邸外觀，並把疑似監聽設備的器材，對準大使官邸，很有可能是為了要竊聽官邸內部的通訊信號。經過巴拉圭警方調查後，證實涉嫌偷拍的男子，是 62 歲的杜爾特，就是華為在巴拉圭分公司的員工，並認為這起事件，相信和中國間諜活動有關聯。

不僅如此，華為在拉丁美洲的網路滲透和間諜活動，還瞄準了台灣另一邦交國瓜地馬拉。

由於瓜地馬拉資安防護機制薄弱，甚至還把銀行電腦系統交由華為承包，像是瓜地馬拉主要銀行之一 Banrural，就是使用華為承包的電腦系統，美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）示警恐怕會成為中國駭客和間諜的攻擊對象，因為使用華為設備，屆時中國駭客發動攻擊，瓜地馬拉恐怕無能抵抗。

不僅如此，瓜地馬拉電信產業，大量使用華為的 4G 和 5G 網路的技術和基礎設備，也被視為瓜國容易遭到中國駭客攻擊的弱點。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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