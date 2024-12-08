自由廣場》巴拉圭不買單 中國利誘外交正在崩潰

◎ 于則章

就在中國透過管道大肆放話，要在賴清德總統訪問友邦返台時舉行軍事演習，讓總統專機無法在桃園機場降落之際，台灣在南美洲的友邦巴拉圭，忽然以中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉隨中國代表團到巴拉圭參加聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）會議後違反簽證規定，限他廿四小時內離境。

中國外交官慫恿巴拉圭承認中國而非台灣，被驅逐出境。示意圖。 （路透檔案照）

根據路透社取得的巴拉圭國會記錄內容，徐偉稱：「與中國建立外交關係的話可以賺更多、省更多，降低成本…我此行目的是促進、加速填滿巴拉圭地圖上的空白，這個空白很巨大，名為中華人民共和國。」稱這個選擇將有利於大豆出口國巴拉圭。

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中國以經濟利益為誘餌，破壞台灣與友邦的外交關係由來已久，過去似乎都無往不利，但這一次卻踢到了鐵板，除了背後可能有美國出手制止，中國將黑手伸進被美國視為其後院的中南美洲外，更重要的因素是：隨著中國經濟這幾年不斷衰退，中國挖走台灣邦交國許下的承諾都紛紛成為芭樂票！

以宏都拉斯為例，在去年與台灣斷交轉而與中國建交後，白蝦的出口量就暴跌了廿四％損失慘重，然而中國不但毫無想要兌現承諾的意願，而且更在日前宣布開放巴西白蝦進口，讓原本就失去台灣市場而搖搖欲墜的宏都拉斯養蝦業進一步遭到重創，而包括厄瓜多與印度對中國的白蝦出口量也直直落。

隨著中國經濟情勢不斷惡化，中國國內的消費力也持續衰退，連宏都拉斯每年只有二億美元的白蝦產業中國都撐不起來，對其他外國的農工產品需求也必然不可能會有多強，對同為美洲國家的巴拉圭而言這些都是現在進行式的前車之鑑，當然不可能被徐偉的花言巧語所誘惑而重蹈宏都拉斯的覆轍！

可以預見：在美國準總統川普上台後，必然會對中國展開新一波的關稅戰，中國經濟前景沒有最會只會更壞，中國能夠用在外交戰的銀彈也會越來越少，各國都將會發現與中國交往將越來越無利可圖，甚至得不償失，而紛紛與中國分道揚鑣，進而使得中國的利誘外交徹底崩潰！

（作者為公務員）

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