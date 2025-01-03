矢板明夫觀點》從日女被關押 談中國長臂管轄伸至海外

其實，這位女性在上海被捕時，我正在北京當記者。記得當時寫過好幾篇報導，當時大家都不知道她被捕的原因。有人推測說她可能是不小心去了一些被管制的地區、拍到了一些不該拍的照片等等。 沒想到，她竟然是因為在日本國內的行為被認定為犯罪。

◎矢板明夫

2024年12月30日看到了日本共同通訊社的一條獨家報導。說有一名日本女性，因其在日本國內的行為而被中國的法院認定為「間諜」，被判處了有期徒刑六年，現在正在中國的監獄裡服刑（有報導說、已經出獄了）此事極為荒謬，令人震驚。

在日本談釣魚台轉告官員 60歲婦人赴上海被捕判刑

請繼續往下閱讀...

據報導，這位日本女性今年60歲左右。被判刑的原因是，她在2012年和2013年曾經在東京，和當時駐日本的中國大使館官員見過幾次面，談到了日本和中國對立最嚴重的尖閣諸島（釣魚台）問題，了解到一些中方對這個問題的看法後，她將談話內容告訴了兩位日本政府的官員。

就因為這樣，兩年之後的2015年，當這位女性訪問上海時，突然被捕了。2019年因「間諜罪」被上海的高等法院判處了六年有期徒刑。

其實，這位女性在上海被捕時，我正在北京當記者。記得當時寫過好幾篇報導，當時大家都不知道她被捕的原因。有人推測說她可能是不小心去了一些被管制的地區、拍到了一些不該拍的照片等等。

沒想到，她竟然是因為在日本國內的行為被認定為犯罪。

圖：北京市內設置的監控攝影。（取自貼文）

我認為，這件事情非常嚴重。說明了三個問題。

第一、中國的長臂管轄，已經伸到了外國。按照國際常識，每個國家的法律只適用於該國主權範圍內，中國卻無視於這樣的常識。

第二、這位女性和日本政府官員的談話內容，竟然被中國拿到手，說明日本政府內部可能有中國的協力者。

第三、中國官方對尖閣諸島（釣魚台）問題的看法，中國的外交部發言人天天掛在嘴上，根本就不是什麼國家機密。憑這個理由抓人，根本是欲加之罪。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法