自由開講》中國隨機襲擊日本人頻發：經濟困境下的社會壓力轉向外國人？

◎三毛

近年來，隨著中國經濟增長放緩，國內民眾的不滿情緒逐漸增長，這些負面情緒不僅體現在國內的社會問題，還被引導向外國人，尤其是日本人；從6月發生在蘇州的日籍母子遭襲事件到近期深圳一名日本小學生被襲擊的暴力事件，都顯示出反日情緒在中國社會中再度升溫，這些事件引發了日本政府的強烈關注，也凸顯了中國國內問題的外溢效應；以下將從事件背景、經濟壓力轉移、反日教育影響、矢板明夫的觀點以及這些事件對中日關係的影響進行分析。

中國經濟困境與社會不滿的轉移

隨著中國經濟增速放緩，民眾面臨的生活壓力增大，尤其是房地產市場動盪、失業率上升等問題，使得普通市民的生活變得更加艱難，經濟困境帶來的壓力逐漸轉化為社會不滿，而中共當局常利用外部因素來轉移這些不滿情緒，日本作為歷史上與中國關係複雜的國家，經常成為民眾情緒的發洩對象；此次深圳日籍男童遭襲事件，恰逢「九一八事變」93周年，可能是某些中國人將國內不滿情緒轉化為對日本的敵意表現，這再次引發了國際社會對中國國內民族主義情緒操縱的擔憂。

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近日，中國廣東省深圳市，一名10歲日籍男童在前往學校的路上被襲擊者刺傷後死亡，一名婦女在深圳日本人學校外獻上一束鮮花。（路透社）

反日教育與仇日情緒的長期影響

反日情緒在中國並非突然出現，而是長期的教育與宣傳結果，自毛澤東時代以來，反日教育一直是中國政治宣傳的一部分，尤其是透過歷史教材強化中日之間的仇恨；近年來，這種教育模式並未緩解，反而在社會上擴散，加劇了民間對日本人的敵視，隨著中國內部壓力增大，這些早已植根於心的仇日情緒被中共當局再次喚醒，以轉移民眾對政府的怨氣；深圳男童遭襲事件中的嫌犯雖未表明犯罪動機，但事件發生後中國網路上對該事件的幸災樂禍言論，顯示了這種仇日情緒仍然有著強大的社會影響力。

矢板明夫的觀點與中日關係影響

矢板明夫的言論指出，隨著中國經濟情勢惡化，外國人尤其是日本人，可能成為情緒轉移的目標，他警告中國政府刻意煽動民族主義，並未有效阻止這些攻擊行為，可能助長未來更多仇日事件發生；矢板認為，這種現象與中共當局長期推動的仇日教育有直接關聯，日本政府已經意識到這一威脅，並對中國政府提出交涉，要求加強保護在中國的日本公民；這些事件無疑使得中日關係更加緊張，也促使日本政府在外交層面更加警覺。

中國政府的角色與責任

中國政府在這些事件中的責任不容忽視，雖然當局對深圳襲擊事件進行了處理，但警方的通報中未明確提及日本人的身份，顯示出官方試圖淡化事件的意圖；這種做法無法有效平息國際社會的擔憂，反而引發更多質疑，認為中國未能有效保護外國人在境內的安全；同時，政府對網絡上的仇日言論缺乏有效控制，進一步助長了反日情緒的蔓延；矢板明夫警告，若中國政府不正視這些問題，未來可能會有更多類似事件發生，進一步損害中國的國際形象。

對臺灣與國際社會的啟示

從這些針對日本人的暴力事件中，臺灣與國際社會應當吸取經驗與教訓，當一個國家內部經濟與社會壓力無法解決時，極端民族主義往往會被煽動，外國人和少數群體成為代罪羔羊；這對國際關係的穩定帶來重大挑戰，臺灣應關注中國內部的情勢變化，特別是其對國際社會的影響，並強化自身的外交與國防準備；對國際社會而言，應更加關注中國內部的民族主義情緒，並加強對在華公民的安全保障措施，以防止類似事件擴大。

（作者為研究生）

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