自由開講》螺絲業需轉型面對三高三碳

◎ 廖明輝

台灣螺絲產業，曾經位居全球第三，然而隨著國際環境變遷、地緣政治局勢升溫以及市場競爭加劇，產業正面臨前所未有的挑戰。特別是「三高」（高通膨、高利率、高庫存）以及「三碳」（碳中和、碳關稅、碳費）問題對於螺絲產業的生存與發展構成雙重壓力。為了應對這些挑戰，螺絲產業必須進行轉型，不僅要快速適應當前的經濟現實，更要從長遠角度思考如何實現數位化與綠色轉型，從而提升競爭力，找到新的出路。

「三高」及「三碳」問題對螺絲產業的生存與發展構成雙重壓力。台灣的螺絲產業必須轉型，不僅要快速適應當前的經濟現實，更要從長遠角度思考如何實現數位化與綠色轉型，方能提升競爭力，找到新的出路。（資料照）

首先，面對「三高」壓力，台灣螺絲產業應該注重「降本增效」策略。根據中鋼的統計數據，儘管二○二四年一月至七月台灣扣件出口美國的數量年增一．八三％，達到卅四．九六萬噸，但平均單價卻年減八．六七％，反映出整體銷量穩定，卻因價格下滑而影響利潤。顯示台灣螺絲業面臨「拼價格」的窘境。

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因此，企業必須尋求透過提升效率和降低成本來維持競爭優勢。具體來說，智慧製造和數位技術的導入能夠有效幫助企業降低生產成本並提高效率。例如，世豐螺絲已經成功運用物聯網技術（IoT）即時掌握生產數據，將生產現場與管理層的資訊同步，進一步優化生產流程並減少浪費。

智慧製造和數位技術的導入能夠有效幫助企業降低生產成本並提高效率。世豐螺絲成功運用物聯網技術（IoT）即時掌握生產數據，將生產現場與管理層的資訊同步，進一步優化生產流程並減少浪費。（圖取自官網）

在降本增效的同時，螺絲產業還必須積極應對「三碳」問題。全球對於環保的要求日益提高，碳排放問題已經成為各國貿易的關鍵標準。隨著歐盟推行碳邊境調整機制（CBAM），進出口商品的碳排放成為決定產品是否能順利進入國際市場的主要因素。對於台灣螺絲產業來說，意味著必須借助數位化工具來精確計算產品的碳足跡，以符合國際市場的環保標準。以慶達科技為例，已經開始將碳排放納入供應商的評估體系，展現企業對綠色生產的承諾。

未來，台灣螺絲業除了要滿足基本的環保標準，還應該瞄準高附加價值的市場，特別是車用、航太及醫療緊固件等利基市場。透過技術創新和研發投入，台灣企業能夠提供附加值更高的產品，從而在國際市場上建立起差異化競爭優勢，避免陷入與低價產品的直接競爭。

進出口商品的碳排放成為決定產品是否能順利進入國際市場的主要因素。慶達科技將碳排放納入供應商的評估體系，展現企業對綠色生產的承諾。（圖擷取自慶達科技官網影片）

第三個挑戰則是「台灣加一」的多元生產基地戰略。隨著地緣政治風險增加，特別是兩岸局勢的緊張，許多歐美企業要求台灣供應商在東南亞設立第二生產基地，以確保供應鏈的穩定性。對於許多台灣中小型螺絲企業來說，無疑是巨大的挑戰。不僅需要大筆的資金投入，還需要重新建立海外供應鏈，對於資源有限的企業來說負擔沉重。

然而，「台灣加一」戰略也是台灣螺絲產業在面對全球化壓力時的一種自我保護機制。企業可以利用台灣現有的供應鏈優勢，專注於生產高附加價值的利基產品，再將標準規格的產品轉單給海外工廠生產，這樣既能降低生產成本，也能避免地緣政治風險對台灣工廠的直接衝擊。

螺絲產業的轉型勢在必行。在數位轉型方面，企業應該積極導入智慧製造技術，提升生產效率，降低不必要的資源浪費，並確保生產流程的透明性和即時性；在綠色轉型方面，企業應該將環保作為核心戰略，藉由提高資源效率並最大化，也就是提升機器效率、物料效率與能源效率，進一步提升品牌形象與產品競爭力。唯有如此，台灣螺絲產業才能在未來激烈的市場競爭中找到新的生存之道，並延續在全球市場的競爭力。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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