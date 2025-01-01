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自由開講》「難服台灣水土」？中國國民黨何去何從？

2025/01/01 19:00

◎ 花小龍

當人們到了一個新的地方，感到水土不服是人之常情。中國國民黨來到台灣已超過70年，從一開始的水土不服，變成現在的不服水土，水土是生養我們的母親，不服水土該何去何從？

從蔣經國總統開始，深知中華民國在台灣已是不爭的事實，開始推動本土化；李登輝推動總統民選後，持續致力於中國國民黨本土化；阿扁執政時代，中國國民黨也沒停止過本土化。馬英九執政則開始與中共密切來往，但也無妨，因為台灣人民都知道那是他的「一人意志」。

前總統馬英九出訪中國，中國國台辦會接待，是為了混淆世人對台灣事實上為獨立國家的認知。圖為馬英九（左）與中國國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）前總統馬英九出訪中國，中國國台辦會接待，是為了混淆世人對台灣事實上為獨立國家的認知。圖為馬英九（左）與中國國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）

馬執政時，對岸來訪，台灣人一貫開啟「不歡迎模式」回應，最後還以太陽花學運迎擊。馬卸任那年，以不到18%的超低民調，一人跑去新加坡與習近平握手。清晰記得，習對馬那不屑且睥睨的眼神，道出了：「你不尷尬，尷尬的就是別人。」身為台灣人，那畫面與其說是尷尬，更恰當的詞語是羞辱。直到今年初總統大選，馬直接挑明說，要台灣人民相信習近平。這一切不接地氣的作為，都為中國國民黨在台灣的執政畫下句點。

馬此次出訪中共僅有國台辦接待，不錯了。中共國很清楚中國國民黨在台灣的斤兩。對岸會接待，是為了混淆世人對台灣事實上為獨立國家的認知。2016馬下台，人民將指揮棒交給蔡總統。中國旋即進行經濟脅迫，關上協商之門，禁止觀光客來台。

台灣人民的意志卻很清晰，2020年蔡總統連任，高票轟走韓國瑜，隨後疫情在全球爆發，台灣因與中共保持了距離，使台灣成為世界唯一淨土，保全了生命也保全了經濟，更促使全球認知到台灣是世界的核心利益，台灣也從本土化走向全球化。時至今日，中國的獨裁，已讓政權走上窮途，也將10幾億人民帶向末路。而中國國民黨卻在此時急欲向中國共產黨傾斜是為何？兩黨都冠上中國二字，可見一斑，背棄自由民主，永難服台灣水土

中國國民黨舉目皆是「不服水土」的民代，分秒啃蝕著台灣百年來人民勤懇存下的老本。當個民代尚且如此，若是執政，會不會直接「引共入關」呢？圖為國民黨立委徐巧芯。（圖擷自threads）中國國民黨舉目皆是「不服水土」的民代，分秒啃蝕著台灣百年來人民勤懇存下的老本。當個民代尚且如此，若是執政，會不會直接「引共入關」呢？圖為國民黨立委徐巧芯。（圖擷自threads）

立法院亂象，足見中國國民黨或已意識到將永失政權的慌亂，欲拖2350萬人民下水，人民怒吼加冷眼，而中國國民黨，依舊不服水土、掩耳盜鈴。從馬英九的鬼臉，到蕭先生的盤絲洞，某大立委從一年多前的「你不知道我是誰嗎？」已經進化到對著媒體、全國百姓面前比中指。舉目皆是「不服水土」的民代們，分秒啃蝕著台灣百年來人民勤懇存下的老本。當個民代尚且如此，若是執政，會不會直接「引共入關」呢？

上天保佑真誠的人，這筆帳不是不報是時候未到。中國國民黨不乏尚存良知的民代們，趕緊懸崖勒馬，累積自己的資本吧。繼續不服水土的，三年後的此時，你們要如何站上競選舞台，跟台下民眾眼睛對著眼睛，真誠的告訴他：「我可以為你服務」？時間很快就到，溫厚的台灣人民屆時一定會還你們公道，請你們告老還鄉的。

（作者為台北市中學教師）

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