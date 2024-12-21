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自由開講》潛伏在台灣的「殖人」 吃台灣飯砸台灣鍋

2024/12/21 11:30

◎ 愚工

11月19日，中共官媒《紅色文化網》題為：「一個潛伏中國軍工國企的殖人：吃中國飯砸中國鍋」的文章披露，中國國有企業（中航技）駐美國高管享受外派高薪，及房租、維修費、家屬高額保險等津貼，其太太網名「神聖午睡」是微博大V，擁有150萬粉絲，卻一邊吃中國的飯，一邊辱駡中國。文章沒有舉例該高管夫人如何罵中國，但憤怒之情躍然紙上。

文章指責該夫人既然極度熱愛美國，又非常討厭中國，卻不敢入籍美國，與中國斷絕關係。文章進一步指出，之所以死活不肯踏出這一步，主要是因為捨不得中國對她的資助。

在台灣，這種「殖人」也不少，例如「呂禮詩們」。（翻攝中新視頻）在台灣，這種「殖人」也不少，例如「呂禮詩們」。（翻攝中新視頻）

在中國，稱上述高管夫人這類人為「殖人」（思想與行為被其精神祖國控制的人）在台灣，這種「殖人」也不少，例如日前成為輿論焦點的「呂禮詩們」、一直被社會詬病的「國民黨退將們」與「馬英九們」、今年立法院開議以來，積極推動「空台亂台」的毀憲亂政法案，與中共統戰任務同一口徑的「藍白立委們」。他們與這位夫人都是一丘之貉。

在台灣，這種「殖人」也不少，例如「馬英九們」。（資料照）在台灣，這種「殖人」也不少，例如「馬英九們」。（資料照）

這位夫人在中國「吃中國飯砸中國鍋」，她在台灣的「貉友」則是「吃台灣飯砸台灣鍋」，非常討厭台灣，喜歡中國，卻不肯入籍中國，與台灣斷絕關係，之所以死活不肯踏出這一步，主要是因為捨不得台灣給他們的民主自由，及優渥的待遇與社會福利。

《紅色文化網》文章結語指出，這位高管夫人過去的反中國言論被中國網友曝光後，直接清空微博。表面是「知恥近乎勇」，其實是懼怕中共極權政治的濫捕。

反觀在台灣，這位夫人的「貉友」則使出「笑罵由你笑罵，我就是無恥，奈何以無恥辱我」的厚臉皮戰略，妄想「甘蔗好吃又雙頭甜」，吃定台灣的民主法治政體拿他們沒辦法。真是令人痛心疾首。

（作者業商）

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