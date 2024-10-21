自由開講》台灣人得看清藍白聯手背後的謊言！

◎史里

藍白聯手五度阻擋總預算，結合先前的國會擴權案，已經超越了單純的政治鬥爭，呈現出削弱台灣民主的長期策略。這讓人聯想到亞歷山大·索忍尼辛的經典言論：

「我們知道他們在說謊，他們也知道他們在說謊，我們也知道他們在說謊，但他們依然在說謊。」

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藍白聯手正是利用了民主制度中的漏洞，不斷阻撓預算的通過，導致政府無法正常施政，削弱了國防、基礎建設以及民生資源的發展。這種行為不僅拖慢台灣的進步，還可能為外部勢力，尤其是中國，提供了滲透台灣內政的機會。

圖為民進黨團於上週（18日）立法院會提案增列處理總預算案，藍白立委反對並掀起表決大戰，朝野相互叫陣。（資料照）

歷史告訴我們，公民的覺醒可以捍衛台灣的民主。2014年的太陽花學運和1990年的野百合學運正是成功喚醒公民意識的兩個範例。這些運動不僅阻止了不利政策，還推動了台灣的民主改革，證明了當民眾集結並行動時，能有效地保護國家的民主制度。

如果公民社會未能及時反應，藍白聯手的策略可能會讓外部勢力有機可乘，進一步削弱台灣的自我防衛能力和民主根基。

藍白的阻撓預算行為若存在中國內應的影響，那麼這不僅僅是短期的政治操作，更是一項削弱台灣國防和防衛能力的長期策略。這會導致國防和社福資源的短缺，危害台灣的安全與穩定。此外，國際間也可能因此對台灣的內政產生疑慮，進一步影響外界對台灣的信心。

藍白聯手的操作，從一開始就已經註定是一場謊言的盛宴。這不是什麼單純的政治遊戲，而是一場精心策劃的騙局，意圖削弱台灣的防線，打亂民主的節奏。他們明知這一切會帶來什麼後果，卻依然裝作視而不見，繼續操弄，因為他們相信這樣的謊言只要說得足夠多，民眾就會無力反抗。

但台灣人不能再沉默。我們不是只能等待崩潰的國度。面對這些偽善者，我們必須勇敢站出來，用行動去揭穿他們的假面具。這不是為了選票，也不是為了政治，而是為了守住我們的家園，守住我們手中僅存的民主火焰。

這些「飼貓鼠，咬布袋」的政客，看似無懼，實則懼怕人民的力量。他們希望我們懶散，甚至希望我們疲憊。但我說，台灣人從不輕易低頭。藍白的謊言無法永遠持續，我們會以行動反擊，用真相戳破這場謊言的迷霧，守護我們的未來。

（作者為台南市市民）

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