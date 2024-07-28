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自由開講》一份民調戳破了國民黨不實指控

2024/07/28 10:00

◎袁冰凝

台灣民意基金會在憲法法庭裁准國會改革法案暫時處分前夕，所發布的一份民調，戳破了國民黨「司法自主獨立已死、大法官淪為政黨及府院打手」的不實指控。

該基金會於七月十五日發布的民調（訪問期間七月八日至七月十日），係調查廿歲以上台灣民眾，若憲法法庭最後做出「暫時處分」的裁定，是否能接受？結果有五成一民眾大致上能接受，僅二成七不能接受。

（台灣民意基金會提供）

其中從政黨支持傾向來看，對憲法法庭最後若做出暫時處分的決定，民進黨支持者，六成四能接受，一成六不能接受；國民黨支持者，三成六能接受，四成六不能接受；民眾黨支持者，五成能接受，四成不能接受，由上述支持度觀之，即使詢問時存在「民眾對政黨偏好因素」，但民眾黨支持者能接受人數比例仍高於不能接受人數，至於國民黨能接受暫時處分人數與不能接受人數，亦未呈現有差距懸殊之情形。

其次，從年齡層來看，每一個年齡層都呈現多數能接受暫時處分現象，其中廿至廿四歲，七成七能接受，二成不能接受；廿五至卅四歲，六成四能接受，二成一不能接受，對照該基金會七月十六日發布的同時期另一份政黨支持度民調（訪問期間七月八日至七月十日），其中廿至廿四歲，民眾黨領先民進黨約六個百分點；廿五至卅四歲，民眾黨領先民進黨約十四個百分點，顯見民眾黨在卅四歲以下年輕族群，其政黨支持度即使領先民進黨，但多數仍能接受暫時處分。

圖為民眾黨總召黃國昌（前左）及國民黨總召傅崐萁（前右）。（資料照）

綜上所述，民眾對於憲法法庭裁准國會改革法案暫時處分之決定，即便有不同的政黨支持傾向，但多數能接受暫時處分的結果，換言之，「多數民眾與大法官所見略同」，國民黨若恣意批評及質疑大法官之公正性，不僅違背主流民意，亦斲傷台灣民主憲政的根本。

（作者為法務人員

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