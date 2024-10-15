自由開講》張懸、吳慷仁、陳慕義／本土影視環境之省思

◎朱孟庠



「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，「安溥祝福」。

張懸本名焦安溥，父親焦仁和一九九0年代任海基會秘書長，曾自豪「文化的認同上，甚至比一些大陸的中國人更中國人」，蘇起於二000年發明了「九二共識」四字，然後面四字「一中各表」，更早於一九九五年，由焦仁和歸納國民黨的《國統綱領》而首創，定調了中國國民黨的「九二共識 一中各表」的中國立場。張懸令人欣慰的是，其與其父立場不同。

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安溥與吳慷仁靠向中國 。（資料照）

安溥以「張懸」名號，在Live House走唱，豎立左、獨的進步歌手形象，體現「邊緣論證」關懷弱勢的當代價值：她曾經：女性主義形象鮮明；護香港挺佔中；堅定本土信念撐太陽花，台灣主體意識明確，不同於父親的大中國意識。今恢復焦安溥本名後，開始務實小心地經營中國關係，自此那個進步的「張懸」死了，穩健、中產的焦安博誕生。

我不想說「張懸」只是面具，年輕時應有她真摯的一面，但今既開展其中國角色「現實的焦安博」，在進步界裡，即失去了精神性，音樂感召力也弱了，也許能打開了華人市場，但立場價值不一，格局也上不了世界舞台。

另一位是囊括金鐘、金馬、台北電影獎、亞洲電視影帝，本土形象清晰的吳慷仁，出身高雄眷村，曾經「反共」形象深植人心，在藝人紛紛西進的這幾年，他一直堅守台灣，對本土影視不離不棄。與中國壹心娛樂簽約後，臉書發文「接下來的日子，我不再是一個人」，意有所指，接下來我的背後靈，是我的經紀公司，我已不是一個能獨立思考、獨立表達真實自我的人，吳慷仁這樣優質的台灣演員，將成為傀儡？

不再抗中的吳慷仁，也形式祝賀中國國慶，然因沒提到祖國被中國網友批，過去「反服貿」言論被挖出，近日網傳新劇《執迷》女主角孫儷憂吳慷仁的台獨標籤會遭連累而辭演抗議。一位台灣最頂尖的演員，靠向中國仍不得信任，屈辱地捨棄自我，其掙扎後的選擇，遺憾！專制宰制文化思想的環境，吳能演出好戲，進軍世界影壇？

陳慕義去年奪下金馬獎，寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，此後一整年了沒有接到任何一個戲約 。（資料照）

反觀陳慕義去年以《老狐狸》奪下金馬獎，寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，此後一整年了沒有接到任何一個戲約、廣告，何以連原有的連續劇角色都突然消失？

此刻陳書寫臉書，以哲學家海德格「我在故我思」，延伸論述「我在台灣，所以我思考我是哪裡的人，安身始得立命」；笛卡爾的「我思故我在」，表達「每一次我進行思想活動的時候都確立了我的存在」，「如果一定要思考，認為自己是中國人才能確立你的存在， so be it and farewell」。

張懸、吳慷仁靠向中國是最後的選擇，我基本上不認為他們想做中國人，看看南韓的影視產業，多元創新，台灣的文化創作與國民所得GDP不相符，若影視環境每況愈下，甚而自我審查，恐留不住本土藝人。

電影《老狐狸》將代表台灣參加美國第九十七屆奧斯卡金像獎，飾演老狐狸的陳慕義，算是演藝圈最浪漫、有骨氣的台獨捍衛者，理應為標竿被肯定。但為什麼只想維持現狀？為何自我審查仍存在於台灣各角落，文教界、藝文界…？「不要為了一碗飯屈辱自己」陳慕義仍然有骨氣地說著… 值得省思的是大環境，如何留住本土影視人才？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）



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