自由開講》張懸、吳慷仁、陳慕義／本土影視環境之省思

「祝福新中國成立七十五週年,人民和睦,萬里皆安」,「安溥祝福」。

張懸本名焦安溥,父親焦仁和一九九0年代任海基會秘書長,曾自豪「文化的認同上,甚至比一些大陸的中國人更中國人」,蘇起於二000年發明了「九二共識」四字,然後面四字「一中各表」,更早於一九九五年,由焦仁和歸納國民黨的《國統綱領》而首創,定調了中國國民黨的「九二共識 一中各表」的中國立場。張懸令人欣慰的是,其與其父立場不同。

安溥以「張懸」名號,在Live House走唱,豎立左、獨的進步歌手形象,體現「邊緣論證」關懷弱勢的當代價值:她曾經:女性主義形象鮮明;護香港挺佔中;堅定本土信念撐太陽花,台灣主體意識明確,不同於父親的大中國意識。今恢復焦安溥本名後,開始務實小心地經營中國關係,自此那個進步的「張懸」死了,穩健、中產的焦安博誕生。

我不想說「張懸」只是面具,年輕時應有她真摯的一面,但今既開展其中國角色「現實的焦安博」,在進步界裡,即失去了精神性,音樂感召力也弱了,也許能打開了華人市場,但立場價值不一,格局也上不了世界舞台。

另一位是囊括金鐘、金馬、台北電影獎、亞洲電視影帝,本土形象清晰的吳慷仁,出身高雄眷村,曾經「反共」形象深植人心,在藝人紛紛西進的這幾年,他一直堅守台灣,對本土影視不離不棄。與中國壹心娛樂簽約後,臉書發文「接下來的日子,我不再是一個人」,意有所指,接下來我的背後靈,是我的經紀公司,我已不是一個能獨立思考、獨立表達真實自我的人,吳慷仁這樣優質的台灣演員,將成為傀儡?

不再抗中的吳慷仁,也形式祝賀中國國慶,然因沒提到祖國被中國網友批,過去「反服貿」言論被挖出,近日網傳新劇《執迷》女主角孫儷憂吳慷仁的台獨標籤會遭連累而辭演抗議。一位台灣最頂尖的演員,靠向中國仍不得信任,屈辱地捨棄自我,其掙扎後的選擇,遺憾!專制宰制文化思想的環境,吳能演出好戲,進軍世界影壇?

反觀陳慕義去年以《老狐狸》奪下金馬獎,寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」,此後一整年了沒有接到任何一個戲約、廣告,何以連原有的連續劇角色都突然消失?

此刻陳書寫臉書,以哲學家海德格「我在故我思」,延伸論述「我在台灣,所以我思考我是哪裡的人,安身始得立命」;笛卡爾的「我思故我在」,表達「每一次我進行思想活動的時候都確立了我的存在」,「如果一定要思考,認為自己是中國人才能確立你的存在, so be it and farewell」。

張懸、吳慷仁靠向中國是最後的選擇,我基本上不認為他們想做中國人,看看南韓的影視產業,多元創新,台灣的文化創作與國民所得GDP不相符,若影視環境每況愈下,甚而自我審查,恐留不住本土藝人。

電影《老狐狸》將代表台灣參加美國第九十七屆奧斯卡金像獎,飾演老狐狸的陳慕義,算是演藝圈最浪漫、有骨氣的台獨捍衛者,理應為標竿被肯定。但為什麼只想維持現狀?為何自我審查仍存在於台灣各角落,文教界、藝文界…?「不要為了一碗飯屈辱自己」陳慕義仍然有骨氣地說著… 值得省思的是大環境,如何留住本土影視人才?

(作者為李登輝基金會前副秘書長)



