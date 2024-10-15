晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》張懸、吳慷仁、陳慕義／本土影視環境之省思

2024/10/15 18:15

◎朱孟庠


「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，「安溥祝福」。

張懸本名焦安，父親焦仁和一九九0年代任海基會秘書長，曾自豪「文化的認同上，甚至比一些大陸的中國人更中國人」，蘇起於二000年發明了「九二共識」四字，然後面四字「一中各表」，更早於一九九五年，由焦仁和歸納國民黨的《國統綱領》而首創，定調了中國國民黨的「九二共識 一中各表」的中國立場。張懸令人欣慰的是，其與其父立場不同。

安溥與吳慷仁靠向中國 。（資料照）安溥與吳慷仁靠向中國 。（資料照）

以「張懸」名號，在Live House走唱，豎立左、獨的進步歌手形象，體現「邊緣論證」關懷弱勢的當代價值：她曾經：女性主義形象鮮明；護香港挺佔中；堅定本土信念撐太陽花，台灣主體意識明確，不同於父親的大中國意識。今恢復焦安溥本名後，開始務實小心地經營中國關係，自此那個進步的「張懸」死了，穩健、中產的焦安博誕生。

我不想說「張懸」只是面具，年輕時應有她真摯的一面，但今既開展其中國角色「現實的焦安博」，在進步界裡，即失去了精神性，音樂感召力也弱了，也許能打開了華人市場，但立場價值不一，格局也上不了世界舞台。

另一位是囊括金鐘、金馬、台北電影獎、亞洲電視影帝，本土形象清晰的吳慷仁，出身高雄眷村，曾經「反共」形象深植人心，在藝人紛紛西進的這幾年，他一直堅守台灣，對本土影視不離不棄。與中國壹心娛樂簽約後，臉書發文「接下來的日子，我不再是一個人」，意有所指，接下來我的背後靈，是我的經紀公司，我已不是一個能獨立思考、獨立表達真實自我的人，吳慷仁這樣優質的台灣演員，將成為傀儡？

不再抗中的吳慷仁，也形式祝賀中國國慶，然因沒提到祖國被中國網友批，過去「反服貿」言論被挖出，近日網傳新劇《執迷》女主角孫儷憂吳慷仁的台獨標籤會遭連累而辭演抗議。一位台灣最頂尖的演員，靠向中國仍不得信任，屈辱地捨棄自我，其掙扎後的選擇，遺憾！專制宰制文化思想的環境，吳能演出好戲，進軍世界影壇？

陳慕義去年奪下金馬獎，寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，此後一整年了沒有接到任何一個戲約 。（資料照）陳慕義去年奪下金馬獎，寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，此後一整年了沒有接到任何一個戲約 。（資料照）

反觀陳慕義去年以《老狐狸》奪下金馬獎，寫下「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，此後一整年了沒有接到任何一個戲約、廣告，何以連原有的連續劇角色都突然消失？

此刻陳書寫臉書，以哲學家海德格「我在故我思」，延伸論述「我在台灣，所以我思考我是哪裡的人，安身始得立命」；笛卡爾的「我思故我在」，表達「每一次我進行思想活動的時候都確立了我的存在」，「如果一定要思考，認為自己是中國人才能確立你的存在， so be it and farewell」。

張懸、吳慷仁靠向中國是最後的選擇，我基本上不認為他們想做中國人，看看南韓的影視產業，多元創新，台灣的文化創作與國民所得GDP不相符，若影視環境每況愈下，甚而自我審查，恐留不住本土藝人。

電影《老狐狸》將代表台灣參加美國第九十七屆奧斯卡金像獎，飾演老狐狸的陳慕義，算是演藝圈最浪漫、有骨氣的台獨捍衛者，理應為標竿被肯定。但為什麼只想維持現狀？為何自我審查仍存在於台灣各角落，文教界、藝文界…？「不要為了一碗飯屈辱自己」陳慕義仍然有骨氣地說著… 值得省思的是大環境，如何留住本土影視人才？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書