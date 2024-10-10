思想坦克》藍白聯手退回總預算究竟為哪樁？

連攸關全民福祉的年度總預算，民眾黨也盲目地配合國民黨與中國少數原住民立委卡，近來社會民意支持度狂掉，不過是咎由自取，完全不意外，只是真正受苦的還是一般民眾！

◎詹順貴

9月20立法院開議首日，國民黨、台民黨立委立即送給台灣人民與地方政府一項大禮，把明年度的全國總預算案退回，起因源自屢屢自稱「中國少數民族代表」的立委高金素梅認為行政院原住民族委員會就「原住民禁伐補償金」的預算編列不足，提案退回。在藍白立委聯手下，以59票贊成、46票反對，將總預算案遭退回程序委員會，24日民進黨立委於程序委員會提案將總預算案增排入27日院會議程，仍再度遭否決。

無黨籍立委高金素梅於20日立法院院會以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，獲藍白兩黨團支持表決通過。（資料照）

藍白立委不斷對大法官潑髒水

民進黨總召柯建銘指責這是為了少數立委的政治利益，綁架總預算，並認為有關原住民禁伐補償條例剝奪行政院預算權，應該提出釋憲。此話一出，立刻引來宿仇黃國昌回擊「民進黨傲慢到以為最好用的武器，就是被他們掌握的憲法法庭」，國民黨團也質疑這是拿大法官當擋箭牌，民進黨整個躲在大法官底下為所欲為。

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其實事實很簡單，也非常明顯，以某項「預算編列不足」為由，退回總預算，雖然迂迴，但仍是變相勒索行政院增加該項預算的編列，也赤裸裸地違背了憲法第70條規範意旨與司法院釋字第391號解釋意旨。如僵局持續到明年仍未解，會受影響的，絕不是僅是執政的民進黨顏面或施政，也包括全國人民與不分藍綠的地方政府分配款，這是道道地地傷人也自傷的「七傷拳」，中國少數民族代表立委不在乎，台民黨沒差，執政縣市遠多於民進黨的國民黨難道也完全不在意其執政縣市首長的施政與縣民、市民的觀感？

藍白採焦土政策全為私利，無視全民利益受損

公督盟執行長張宏林日前也批評，藍白採取焦土策略，把所有預算全退，不就意味著讓原有原住民保留地禁伐的補償也拿不到；另外，總預算也包含地方政府分配款，國眾兩黨完全不審議，也會讓自己陣營的地方政府受害，完全無法理解藍白做出此一議事攻防的舉動。

也許國民黨團自覺道理上站不住腳，又或輿論觀感欠佳，事後又提出包括健保預算健保點值每點0.95元的相關預算沒編、原住民禁伐補償預算編列不足、國防預算、能源政策、打詐宣傳費及文宣費用編列浮濫等5大理由，堅持行政院應該重編明年度總預算。如此說詞看似有理，其實仍禁不起正當性的檢驗。

預算審查該就事論事而非全盤排拒

假設縱使行政院總預算有這5大理由所指情事，來自選民託付的立委也應就事論事分項各別處理，於進行預算審查時，對於認為有預算浮濫編列的個別科目，不僅可以質詢相關部會政務官，要求詳細說明何以如此編列的理由，以供社會各界檢視，倘相關部會首長的理由難以說服，立委還可以進一步提案部分或全部刪減該筆預算，或較緩和地提案部分或全部凍結該筆預算，並訂下明確的解凍條件。

這才是立委開大門走大路的正常審查、監督預算的法定方式，而且每個委員會都可以如此仔細討論並做成決議，沒有共識的還可以再進行協商或院會表決（藍、白、無聯手占一定多數），唯獨主張預算編列不足要求重編，明顯是違憲，這部分並非立委用多數決就可以凌駕；如再以非理性方式退回總預算，藉綁架國家整體預算，變相勒索增加特定科目預算，則更加可鄙。

法律人黃國昌誤導視聽最是惡質

至於前述黃國昌歇斯底里的回應，則是一如過往，為達自己私慾目的，慣性對別人亂扣帽子，對於法案有違憲疑慮，聲請憲法法庭裁判，也是依循立法院三讀通過的《憲法訴訟法》的平和合法管道，但到了黃國昌的穢嘴變成是「傲慢」，憲法法庭也變成是「最好用的武器，就是被他們掌握的」；國民黨也不遑多讓，合法聲請釋憲竟被扭曲成「躲在大法官底下為所欲為」，這究竟要多變態的心裡才會講出如此扭曲的話語？

林智群律師便痛批：「就是有黃國昌這種法律人，為了獲取自己的政治利益而亂講一堆似是而非的概念，讓人民不相信司法。憲法規定大法官由總統（代表民意）提名，由立法院（另一個民意）同意，給予大法官一定民意基礎。當然大家會說大法官會受到提名者（總統）的影響，如果要真正不受任何人影響，那只能大家去廟裡搏杯，看誰聖杯最多次，就可以當大法官，這樣最不會受總統影響了。」

林智群律師便痛批：「就是有黃國昌（中）這種法律人，為了獲取自己的政治利益而亂講一堆似是而非的概念，讓人民不相信司法。（資料照）

其實台灣中間選民在藍綠之外一向不吝給予第三勢力發展空間，但如獲青睞的第三勢力無法守住以全民福祉為念的理性中間路線，台灣選民（尤其是中間選民）也會很快唾棄收回支持，另尋對象。過往新黨、親民黨、台聯黨乃至時代力量，都是殷鑑。

在時力之後，討厭藍綠的選民（結構上不完全等同一般認知的中間選民）連續給了台民黨莫大的支持，可惜柯文哲權力慾太強，私心又太重，如今身繫囹圄；背棄時力投台民黨擔任黨團總召的黃國昌，卻放任仇恨與個人權力慾蒙蔽心智，無法帶領黨團就事論事，視立院議題個案所牽動的利害關係與公共利益，選擇與站在全民福祉同一邊的政黨合作，以獲取更多民意認同與支持，徐圖壯大自己，反而自甘當國民黨傅崐萁小弟，將兩個黨團綑綁一起，凡民進黨所推政策、所提法案一律都反，現在更連攸關全民福祉的年度總預算也盲目地配合國民黨與中國少數原住民立委卡，近來社會民意支持度狂掉，不過是咎由自取，完全不意外，只是真正受苦的還是一般民眾。

作者是因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師。

本文經授權轉載自【思想坦克】〈藍白聯手退回總預算究竟為哪樁？〉

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