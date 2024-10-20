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自由開講》黃文雄前輩、請安息、辛苦您了

2024/10/20 09:30

◎林建良

黃文雄走了、我們又失去了一個可敬的同志。

對我而言、他是個三十多年來亦師亦友最親近的存在。

近期有傳聞指出，著名的日本台裔作家黃文雄先生，已於今年七月在療養院病逝。圖為台灣友人偽他所舉辦的追思會。（資料照／林保華提供）近期有傳聞指出，著名的日本台裔作家黃文雄先生，已於今年七月在療養院病逝。圖為台灣友人偽他所舉辦的追思會。（資料照／林保華提供）

黃文雄是個很特別的人、他說話跳躍、有時常聽不懂他的真意。然而他在史學上的涉獵廣博深遂、從台灣到中國、日本到朝鮮半島、他都有其非常獨特而敏銳的見解。長年的同志宗像隆幸曾說黃文雄不拘小節、也不在意眼前的瑣事、但卻是個能從千年之前看到百年之後的稀有人物。

這句話形容黃文雄、一點也不誇大。

黃文雄在日本出版的著作超過百冊、他對日本的影響力、超乎一般台灣人的想像。他尖銳地揭露中國文化的虛偽性、嚴厲地批判自古以來中國社會殘忍而沒有人性的一面、而這些對中國真實面的描述都是日本的學者所不敢接觸的。

戰後的日本學界、對中國從來不敢正面批判、這種對中國有著顧忌的態度、也造成日本國民無法理解真正的中國。而黃文雄勇敢地打破了這個禁忌、他讓日本人有機會理解真實的中國、也開始明瞭中國對日本的威脅、從而重視台灣的存在。這可以說是黃文雄對台灣最大的貢獻。

而黃文雄偉大之處是他完全沒有架子、他是個內心潔淨無垢、謙虛而又容易親近的人。他對後輩的照顧不遺餘力、再怎麼忙都願抽出時間來提攜晚輩。他盡所有的心力在日本為台灣的建國運動培養人材、這三十多年我可以直接感受到他對晚輩的照顧、而這個動力來自他內心深處對台灣的大愛。

我想他臨走時如果有遺憾的話、應該是沒有在有生之年看到台灣的建國。然而黃文雄已盡了他全部的力量、建國的最後一里路、只有由我們來完成。建國運動的前輩們所未盡之大業、就是我們後輩的責任、也只有擔起此重責才能慰黃文雄的在天之靈。

再見了、黃文雄前輩。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部委員長）

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