賴中強 公民力量》《懲獨二十二條》 莫讓台灣香港化

讓我們回顧香港是如何在「一國兩制」的說詞下，一步步走到今天自由民主的淪喪。也請千萬記得香港人的血淚教訓，在每一個類似場景、類似選擇出現時，請勇敢地向中國說不，勇敢地捍衛台灣的自由、民主、經濟自主。

◎賴中強

中國解放軍今天（10/14）清晨宣布展開「利劍-2024B演習」，演練對台封鎖與突擊，並稱「這是對『台獨』分裂勢力謀『獨』行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護統一的正當必要行動。」

這是中國對台軍事封鎖的演練，習近平另外一種對台封鎖就是《懲獨二十二條的法律戰，透過七種台獨定義的發布：A古典台獨、B中華民國台獨、C合理國際空間台獨、D教育文化台獨、E其他台獨、F麥克風印刷機台獨、G鍵盤阿宅台獨，要讓台灣未來沒有任何維持自主生存空間的可能，要把台灣鎖進「一個紅色中國」的牢籠。

請繼續往下閱讀...

習近平推動台灣香港化的起手式 懲獨22條。（取自貼文）

【《懲獨二十二條》呼應香港二十三條立法】

習近平為何選擇今年推出《懲獨二十二條》？為什麼不把條文細分成三十二條，讓《懲獨三十二條》與《惠台三十一項政策》、棒子與胡蘿蔔相呼應？

因為，現在已經不是少數台獨頑劣份子挨棒子，多數台灣人吃胡蘿蔔的時局。因為，習近平要告訴台灣人：中華民族偉大復興就是要洗去中國在鴉片戰爭割讓香港與甲午戰爭割讓台灣的恥辱，為了中華民族偉大復興，為了「祖國」的完全統一，香港要有基本法二十三條立法，台灣要有《懲獨二十二條》。

【這不是巧合】

2024年5月26日中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部與司法部五機構聯合提出《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，定義ABCDEFG七種台獨構成中國刑法的分裂國家罪、煽動分裂國家犯罪。

在更早兩個月前，2024年3月23日，香港《維護國家安全條例》生效，正式完成基本法二十三條顛覆國家、分裂國家等罪的立法。

這不是巧合，而是一貫計畫。如同鄧小平所言，解決香港問題的經驗，就是將來要用在台灣。

【香港悲歌：接受一國，就不可能奢望兩制】

讓我們回顧香港是如何在「一國兩制」的說詞下，一步步走到今天自由民主的淪喪。也請千萬記得香港人的血淚教訓，在每一個類似場景、類似選擇出現時，請勇敢地向中國說不，勇敢地捍衛台灣的自由、民主、經濟自主。

◆1984年中英聯合聲明，鄧小平承諾香港「馬照跑，舞照跳」，五十年不變。

◆1990年中國人大制定《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，其中第二十三條規定「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。」

◆1997年7月，香港主權移交。

◆1998年第一屆立法會選舉，民主派獲得三分之一席次。

◆2002年香港特區政府推進《國家安全法》的立法，12月15日，6萬人上街遊行反對立法。

◆2003年6月29日，中國與香港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》

◆2003年7月1日，五十萬香港人走上街頭抗議《國家安全法》的立法，9月5日，董建華宣布撤回法案。

◆2019年2月18日，中共中央委員會與中國國務院公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。

◆2019年香港爆發反送中運動，11月香港警察強行進入校園鎮壓。

◆2020年2月新冠肺炎傳入香港。

◆2020年6月，中國人大制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱《港區國安法》），無視基本法規定與「一國兩制」承諾，由中國人大直接代替香港立法會立法。美國國務院撤銷香港特殊地位。

◆2020年7月，香港特首宣布因疫情，延後原定當年9月舉行的立法會議員選舉。

◆2020年11月11日，中國人大常委會取消四位香港立法會議員資格，隨後，香港民主派議員總辭。

◆2021年3月11日，中國人大通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，大幅修改立法會選舉制度，縮減直選議席，設定嚴格候選人審查門檻，從「港人治港」轉變為「愛國者治港」，「一國兩制」名實皆亡。

◆2021年6月14日，香港警方根據《港區國安法》凍結壹傳媒集團創辦人黎智英財產。6月17日，壹傳媒、《蘋果日報》5名高層被香港警方拘捕，同時壹傳媒旗下的「蘋果日報」、「蘋果日報印刷」及「蘋果網際網路」3家公司的財產被凍結。

◆2021年12月19日，第七屆香港立法會選舉，民主派全面退出，當選者均為親北京的建制派政黨。

◆2024年3月，香港《維護國家安全條例》在立法會全票贊成下，完成一讀、二讀、三讀，23日生效，正式完成基本法二十三條顛覆國家、分裂國家等罪的立法。

（經民連智庫民主防衛中心系列文章 執筆人賴中強）



（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法