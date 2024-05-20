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自由開講》藍白是藐視國會、藐視人民的現行犯！

2024/05/20 12:40

◎莊睿誠

國民黨和民眾黨，上週（17日）意圖以各種黑箱及違反程序的方式，強行通過國會擴權及三項錢坑法案。

藍白不僅利用多數暴力，沒收了討論和協商，甚至透過「再修正動議」臨時修改提案，使得他們所謂的「國會改革法案」出現了多達28個版本，藍白想要表決的法案，除了他們自己，不但人民不知道，他黨立委更不知道。這種「盲盒立法」放眼全球都是個異常荒唐的存在，更何況是在自稱「亞洲最民主國家」的台灣。

民眾黨黃國昌甚至說要修正的條文是「最高機密」而不能公開，民眾黨也在日前的會議中持續配合國民黨的黑箱作業，我想請問黃國昌及民眾黨對於「太陽花學運」的態度，難道從反服貿到反黑箱，現在連「黑箱作業」也要支持了嗎？你們背叛的不僅僅是2014年的學運、台灣的民主自由，更是全台灣2357萬人民同胞！

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（資料照）

除了沒收討論、盲盒立法，面對如此重大、且具爭議的法案，藍白還打算利用已經有35年沒有使用的「舉手表決」進行表決，而放棄行之有年，且較為嚴謹的點名表決。透過「舉手表決」，不但讓立委的投票同法案本身一樣不公開，甚至還出現108人投出110票的荒謬現象。

藍白，你們是藐視國會程序、藐視台灣的民主及人民的現行犯，台灣人民絕不會眼睜睜地看著民主倒退、國會沉淪。各位不願民主程序被破壞、不甘心台灣就此沉淪的人們，讓我們團結奮鬥，用行動抵抗藍白的多數暴力，捍衛我們的民主自由！

（作者為台灣青年部成員

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