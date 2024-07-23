自由開講》面對「紅藍白亂台」台灣會變得更加強大！

◎陳慶坤

退役美國空軍外務官吉耐獅（Guermantes Lailari），在自由時報發表〈中國的蟒蛇戰略：心理和法律戰〉一文稱：中國共產黨持續霸凌台灣，2024年5月下旬在距離台灣非常近的地方舉行軍事演習，並於6月發布根據《中華人民共和國刑法》，將會如何懲治「台獨頑固分子」的法律意見。引述中國如何運用心理和法律戰窒息台灣的「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy）。

美國南北戰爭期間「蟒蛇計劃」（Union Blockade、又稱：聯邦封鎖），是指北方聯邦從海上對南方聯邦實施的經濟貿易封鎖。1861年4月美國總統亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln；1809—1865）總統宣布，為了切斷南方聯邦的對外經貿往來，對大西洋沿岸和墨西哥灣沿岸長達5,600公里的海岸線12個主要港口進行封鎖，企圖瓦解南方各州邦聯的經濟貿易活動。

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「蟒蛇戰略」是中國併吞台灣戰術。從2022年8月4日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國人民解放軍在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習，是中共在台灣海域前所未有的龐大軍事行動。此後的軍機擾台不斷，520賴清德總統正式上任發表就職演說後，中共發動「聯合利劍—2024A」演習；6月21日中共發布「懲治台獨」新規，對台祭出懲治台獨廿二條意見，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等惡法；前天（21日）中共30機艦在台灣即將實施「漢光演習」前夕，「擾台」故技重施威嚇台灣。

「2024A」軍演期間中共中共國防部發言人吳謙揚言：「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」今年6月2日，中國國防部長董軍在新加坡「香格里拉對話」揚言「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

事實上，台灣除了蔣介石時代聲言「反攻大陸消滅共匪」，挑戰中國的存在之外，台灣從來未曾挑釁中國，是中國併吞台灣的企圖從未改變。習近平最近宣稱，他的民族復興運動的「本質」，就是「祖國統一」。因此唯有卑躬屈膝、投降之外，其他和平之道無以阻絕中共「咄咄逼台」侵略併吞台灣的邪惡企圖。

台灣面對外有中國武力步步進逼，內有藍白兩黨配合中共亂台，其目的是讓台灣人民對戰爭的恐懼與國內政治的動盪不安，進而質疑、瓦解新政府；為製造黨國復辟、共軍渡台的有利條件。然危機就是轉機，甫上任的賴清德總統有責任、有效引導台灣人民凝聚台灣意識，共同對抗敵人；民進黨政府必須做出明智的判斷，依輕重緩急將恐懼、干擾在政策制定時，化解挑戰轉化為機遇，推進台灣人的願景。

台灣面對外有中國武力步步進逼，內有藍白兩黨配合中共亂台，其目的是讓台灣人民對戰爭的恐懼與國內政治的動盪不安，進而質疑、瓦解新政府；為製造黨國復辟、共軍渡台的有利條件。（美聯社）

美國南北戰爭危機時刻，林肯總統面臨著人生最重大的考驗，不僅應付了一場內戰，他還以這場戰爭為契機，為美國在戰後的復興奠定了基礎。林肯為了拯救即將分崩離析的美國，斷然採取了長達十一週的戒嚴令，成功地挽回局勢。也因他當年的先例，讓後世的美國能在顧及安全與自由的前提下，順利地度過兩次世界大戰。林肯是美國歷史上最偉大的總統之一，為美國成為世界第一強國，立下自由世界的典範。

在台灣目前的危機是不容錯失的寶貴機遇，希望賴總統不是一位致力於緩和緊張局勢的老練政客，而是堅忍不拔的精神直接訴諸台灣人民，闡述他的計畫，以民主與專制的對抗凸顯兩岸的差異，為台灣立下政治典範，留名台灣青史。

（作者為「台灣國」顧問）

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