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自由開講》台灣需要這款「第三勢力」嗎？！

2024/09/12 09:00

◎守護自由的老鷹

前兩日，我們關注的第三勢力，民眾黨主席柯先生被收押了，雖然還未判刑確定，但貪污圖利事實幾乎確定的情況下，我們也不應該幸災樂禍的繼續批評，一切讓法官去決斷吧！雖然我知道藍綠兩黨都不喜歡他，但他人自己造的業自己承擔吧？這裡不多言，只想好好談談第三勢力，這段歴史這樣走來，我質疑台灣需要第三勢力嗎？

圖為北檢10日首度提訊民眾黨主席柯文哲釐清是否違背職務收受賄賂。（資料照）圖為北檢10日首度提訊民眾黨主席柯文哲釐清是否違背職務收受賄賂。（資料照）

第三勢力是讓台灣更好，還是更分裂？值得我們好好省思

這篇文章若能刊出，我希望有人能拿給柯文哲先生看，因為他應該反省，或許他覺得曾經有些人對不起他，但他都沒想過，他創造的民眾黨是在加速撕裂台灣，當民眾黨這些人的需求被放大，這反而是分裂台灣人的共識，原本一個家庭分藍綠已經夠吵了，又加入這樣一個「第三勢力」來亂，家庭更不合，國家更不安，他不知道多少人的家庭因為他的政黨吵到分裂，他不是在創業，他是在造業！

這不是正中中共的意圖，中共就希望台灣內部爭鬥吵鬧不休，無法團結，一家人沒有隔夜仇，今天吵完，明天我們還是一家人，沒必要一直仇視自己的家人，這句話我希望民眾黨的人能聽進去！

想當年，親民黨出走國民黨，宋楚瑜先生獨立參選總統立委，造成一波風潮，但親民黨後面因為總總的問題，最後又重歸國民黨，這是第三勢力第一次出現，後面宋先生經過一段時間的沈潛，又再度復出，以獨立參選並獲得民意支持連署通過，代表親民黨參選總統，其手下也紛紛響應參選立委，但結果並不理想，但也讓親民黨獲得足夠的政黨票補助款，有能量再度參選下次總統，但宋先生時代終究過去了，他過去在國民黨的人脈都各有盤算，幾經協調，後面再出來參選總統的結果都不理想，但宋先生總想復興第三勢力的力量，心態並沒有變！後面就剛好連結到十年前柯文哲先生當選台北市長，於是宋先生找上柯文哲，寄望於橘白合，能讓第三勢力再起，終結藍綠惡鬥？然而一番好意，作起來，實行起來卻偏差成現在這樣，坦白說柯先生辜負了人民的期待，柯文哲先生，當年宋先生寄望給你，幫助你飛翔，然而現在你自己飛歪了航線，你怪不了誰！

理念，宋先生的理念是照顧人民，人民的小事政府的大事，這話，小英聽進去了，社會住宅，租金補貼，加強安檢公安，這些民進黨都有在做，而賴清德總統上任後，改革國防，創造更安全的防衛，讓國民更安心工作，更是第一個勇敢跟中共說出台灣與中國互不隸屬的國家領導人，讓台灣人更有尊嚴，雖然我們跟中共的關係不可能馬上改變，但中共也必須面對事實就是（台灣還不是你中國的）。

反觀，國民黨做了什麼，批判民進黨，在立法院擋行政預算，擋軍購，去中國朝聖，背著政府跟中共搞噯昧，還沒有執政就急著代表執政黨想跟中共合作？當中國軍機艦擾台時悶不坑聲，這些做為，還想說是照顧人民？可見國民黨背離照顧人民的理念。

而民眾黨這段時間，也跟國民黨一樣在立法院胡搞瞎搞，阻礙立法院議事討論，還一味偏頗的支持國民黨，搞國會擴權法案，明明就是違憲的法案，黃國昌還大言不慚的跟大法官硬凹，真懷疑這個號稱法學博士的立委書唸到那裡去了，於是現在的立法院就是一個不公平不正義，沒有正當討論的議會，讓國家議會陷入僵局，如果長期這樣鬧下去，且撇開政黨不談，國民黨跟民眾黨你們這是嚴重干擾國家運作，阻礙民生法案無法執行，所以民眾黨也是背棄宋先生的理念，這是非常嚴重的錯誤！

一路看下來，國民黨跟民眾黨都是背棄宋先生照顧人民的理念，那麼原本存在的國民黨，我們無法說什麼，因為他可以說我們的理念原本就跟民進黨不一樣，我們也不能說什麼？

但柯文哲創立的民眾黨就是完全背棄宋先生照顧人民的理念了，當年宋先生的愛將（黃珊珊）跟（林國成），你們還跑過去跟著國民黨亂搞，根本沒有照顧人民，只是變成投票部隊，跟著黃國昌亂搞，打著國會改革來國會擴權，卻不知道這個法案將會大大傷害整個國家跟社會，本人是前親民黨員，過去親民黨的興衰我都看在眼中，宋先生當初希望照顧人民，卻讓柯文哲把（黃珊珊）跟（林國成）也帶壞了，變成沒有大是大非的立委！

圖為民眾黨不分區立委林國成（左一）黃國昌（右二）及黃珊珊（右一）。（記者朱沛雄攝）圖為民眾黨不分區立委林國成（左一）黃國昌（右二）及黃珊珊（右一）。（記者朱沛雄攝）

寫到這邊，我必須轉向支持民進黨，而且他們確實不分黨派在照顧人民，租金補貼有分政黨嗎？社會住宅有分政黨嗎？育兒津貼有分政黨嗎？

或許還有其他要加強的地方，但民進黨有持續改進的勇氣與動力，民眾黨跟國民黨只在乎他們的國會擴權法案
我現在無黨，但理念我支持民進黨，因為他有在照顧人民，國民黨路線不同無法說什麼，但民眾黨這個第三勢力還有存在的必要嗎？

柯文哲你創立的民眾黨，是來吵架的，還是來作亂的，還是來裂解台灣的，原本藍綠兩黨就不合，你們還加進來吵，重點是你們不是照顧人民，你們只在乎你們政黨的利益，那民眾黨還有存在的必要嗎？現在爆發的政治獻金假帳案，跟柯文哲的京華城貪污案都只是上天的示警，民眾黨的立委再不覺醒，果報遲早到來。

結論，台灣常期以來藍綠政黨各自為政，早成常態，或許這是老天的安排，讓台灣人從中體會利弊得失，但政黨利益不能高於國家這種大是大非，這是各政黨的紅線不能跨越，一顆梅子加綠茶，加在一起就是很搭，你再給他多加一味，真的會比較好喝？還是破壞原來的美味，所以這款第三勢力既然已經走偏，還有存在的必要嗎？

（作者為保全，業餘作家）

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