自由開講》國防部長青演習再啟 北臺聯兵旅實戰化訓練全面升級

◎茜茜

國防部長青演習再啟 北臺聯兵旅實戰化訓練全面升級

臺灣面臨日益複雜的區域安全局勢，國軍對抗演習在國防戰力提升中扮演著至關重要的角色，國軍歷年來的對抗演習，如「長青」、「長泰」和「長勝」系列演習，不僅是驗證部隊作戰能力的關鍵測試，更是模擬戰爭情境、檢驗戰略和戰術的一個重要途徑，透過這些實戰化的訓練，國軍逐步提升了應對各種作戰需求的能力，並為臺灣的國防建設奠定了堅實的基礎；本文將分析國軍對抗演習的歷史及其對臺灣國防戰力提升的貢獻，並探討臺灣是否可以借鑒他國演習經驗來進一步強化國防能力。

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臺灣面臨日益複雜的區域安全局勢，國軍對抗演習在國防戰力提升中扮演著至關重要的角色。（青年日報提供）

國軍對抗演習的歷史回顧

國軍的對抗演習始於多年前，隨著臺海局勢的變化逐步演進，成為臺灣國防的重要組成部分，「長青」、「長泰」和「長勝」等演習系列，不僅是例行性軍事訓練，更是檢驗國軍戰備狀況的試金石，這些演習通常涉及多軍種、多部隊的協同作戰，模擬不同的戰爭場景，目的在於加強部隊的實戰能力和協同作戰能力，透過這些年來的演習，國軍在戰術運用、指揮控制、後勤支援等方面都有了顯著的進步，為臺灣的國防建設奠定了堅實的基礎。

對抗演習對國防戰力的提升

國軍的對抗演習不僅僅是一次次的實戰模擬，更是一次次的學習與成長，每一場演習都會暴露出戰術、戰略上的不足之處，從而為未來的改進提供依據，通過這些演習，國軍能夠不斷調整和完善作戰計畫，提高部隊的反應速度和作戰效能；此外，這些演習還能夠促進不同軍種之間的協同合作，強化指揮鏈、通信鏈等關鍵要素的運作效率，從而提升整體戰力，這種不斷修正和優化的過程，為國軍的作戰能力提供了有力支持。

借鑒他國演習經驗

除了本土的對抗演習外，臺灣也可以從其他國家的軍事演習中汲取經驗，美國、以色列和北約等國家的聯合軍演，如「紅旗演習」和「三叉戟接點」，在戰場模擬、聯合作戰、情報共享等方面都有著豐富的經驗，這些國家的演習通常涉及更為複雜的戰爭場景和更高科技的作戰工具，對提升軍隊的實戰能力有著顯著效果，臺灣可以借鑒這些演習的設計和執行方式，並將其應用於本土演習中，以進一步提升國軍的戰力。

提升未來國防戰力的方向

未來，臺灣在國防建設上應繼續深化對抗演習的實戰化程度，並不斷引入先進的戰術和技術；同時，應加強與國際盟友的軍事合作，參與更多的聯合軍演，學習和借鑒他國的成功經驗；此外，應持續推進科技在軍事領域的應用，如無人機、人工智能和網絡戰技術，這些新興領域的發展將成為未來戰爭的關鍵，只有通過不斷的學習和創新，臺灣才能在日益嚴峻的安全環境中立於不敗之地。

國防戰力提升的未來展望

綜上所述，國軍對抗演習是臺灣國防戰力提升的重要途徑，通過總結過去的演習經驗，借鑒他國成功做法，並加強科技應用，臺灣可以在未來持續提升自身的國防能力。在國際局勢日益複雜的今天，這種全方位的國防建設將是臺灣確保安全、維護和平的重要保障。

（作者為研究生）

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