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自由開講》另翼思考／從吳慷仁與歐陽娜娜 談文化產業戰略輸出

2024/10/13 20:00

◎王文勝

再說吳慷仁以前，我想講另一個人物︰歐陽娜娜

歐陽娜娜。（取自微博）歐陽娜娜。（取自微博）

歐陽娜娜一開始是前往日本發展，她的姑姑歐陽菲菲在日本眾所皆知，日本雜誌稱呼她為台灣藝人在日本的華族；然而不到4年的時間，韓國保守派媒體《中央日報》就因其在央視唱歌，以「台灣國民妹妹的殞落」報導，一名原本知名度橫跨日、韓，甚至有機會紅到美國的藝人，變成台灣人人喊打的舔共者。

動輒言論審查、武力恫嚇併吞，對台灣不友善的國家，正是因為語言，外加台灣演藝產業薄弱、政府缺乏產業戰略，讓台灣藝人趨之若鶩。

我們沒有挹注龐大的資源協助歐陽娜娜學習日、韓語，沒有幫助她對接日、韓演藝公司與市場調查，歐陽娜娜與其說是舔共，不如說是被浪費的一名人才，

藝人各憑本事，為什麼要政府負責？然實際上，日本有官、民合股的クールジャパン（Cool Japan），協助動漫、日劇和藝人在海外擴張軟實力，今年參選首相的高市早苗，先前正是擔任此項戰略的負責官員；韓國更不用說，從金大中時期政府的「設計振興院」和「內容振興院」，與大韓貿易投資振興公社合作，針對韓劇、韓團、化妝品等項目，在全球進行擴張，反觀，台灣沒有這樣輸出戰略，是我們辜負了歐陽娜娜，並非歐陽娜娜對不起我們。

台灣至今依舊是包含中國在內，全球中文國家與地區文化的金字塔頂端。台灣藝人舔共，等於中國市場對台灣演藝文化具有渴求市場，更不用說華語流行音樂相對不盛行的新馬地區，還有文化更加保守的海外華人地區，台灣應該思考的是︰我們為什麼沒有主動輸出包含台語、客家語和華語為基礎的文化，到全球的華人社區之內。

吳慷仁。（資料照）吳慷仁。（資料照）

若吳慷仁在台灣到一定的飽和度，又真適合中國市場，台灣的政府和產業界，是否制定一套中國市場擴張的前進與撤退戰略？以吳同時會華語、台語、客家語和廣東話，他鐵定有能力橫跨全球華人為主的市場，被迫政治表態時，政府和產業界就可以將他引出撤退，進入下一個階段。

當我們每次批評藝人舔共時， 根本上提供正確的文化產業戰略輸出，才是釜底抽薪方法。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

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