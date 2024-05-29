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自由開講》中共自卑心作祟，踐踏藝術價值

2024/05/29 12:46

◎陳俊

近期許多台灣藝人遭到中共政權的施壓，被迫在社交媒體上發文支援一中政策，引發社會各界關注及憤慨，中共當局這種強制要求藝人政治表態已非第一次，不僅侵犯藝人的基本人權，也嚴重妨礙其創作自由，藝術家應當擁有自主發聲的權利，不應受到任何政治力量的干預或箝制。

中共利用藝術弄權

這些台灣藝人所謂的「自願」表態背後，實則存在巨大的政治壓力和經濟誘因，中國大陸龐大的市場吸引力，使台灣不少藝人不得不在兩岸關係和自身事業之間做抉擇，然中共當局深知其市場廣大，表面打著歡迎台灣藝人前往發展的名號，實際上卻以經濟利益為誘餌的文化交流，而某些藝人也因此淪為中共政治操弄的工具，藝術本應超越政治，服務於人類精神文明的建設，但在此情況下，藝術的真價值正遭受嚴重的侵蝕。

圖為蔡旻佑25日跟進表態輸誠中國。（組合照，翻攝自臉書、微博）

藝人面對政治角力下的無奈

儘管如此，我們須瞭解這些遭受脅迫表態的藝人，同樣面臨巨大的職業風險和生存壓力，一旦拒絕中共的要求，很可能會遭到市場擠兌，失去在中國大陸的發展機會，綜觀整個權力的角力中，藝人往往處於弱勢地位，難以對抗龐大的政治體系和經濟強權，雖然他們身在中共的蠻橫管轄之下，仍期許他們能夠保持獨立思考和自主表達的勇氣，為藝術事業和人格尊嚴而堅持。

兩岸文化交流的反思

中共不斷倡導兩岸文化交流，而其手段卻自打嘴巴，文化交流本是增進理解及促進和平的重要途徑，但中共卻不斷利用文化領域來推行其統戰目標，以認知作戰方式強加於藝術人身上，使我國民眾對此藝人失望，進而抵制此藝人的作品，中共此舉已嚴重損及藝術自由的本質，這種以文化為幌子的政治操弄，不僅有違兩岸和平發展的願景，也嚴重損害台灣藝文界的尊嚴，藝術是人類發展的崇高領域，應建立在相互尊重及客觀欣賞的基礎之上，任何人都要共同維護人類文明的燈塔。

結語

面對中共的強硬施壓，台灣人必須堅定地捍衛藝術自由和人權尊嚴，並呼籲各界關注此事，譴責中共的不當行為，並為受害藝人伸張正義，彰顯台灣同理接納的胸懷，同時政府和民間團體應當共同建立完善的保護機制，為藝術工作者提供必要的法律和經濟支援，唯有如此才能確保藝術事業永續發展，讓藝術的光芒照耀社會文明的未來。

（作者為國際情勢研究員

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