自由開講》中國該停止「傾銷」遊戲：全球經濟的「中國衝擊2.0」

◎方凱弘

中國以低價傾銷其過剩產能產品時，不禁讓人想起上一次的經濟震撼波。我們看到，這次的「中國衝擊二．○」不僅影響著全球經濟，更引發了新一輪的貿易戰爭。從鋼材、水泥到電動車，無一倖免。這不僅是中國經濟問題的表現，更是其背後錯綜複雜的國際貿易角力的結果。

根據最新報告顯示，中國在過去幾年中，電動車出口增長了30%。這些數字看似亮眼，但背後卻是無數產業的無奈與困境。（法新社檔案照）

根據最新報告顯示，中國在過去幾年中，鋼材出口增長了45%，電動車出口增長了30%。這些數字看似亮眼，但背後卻是無數產業的無奈與困境。美國和歐盟不得不面對這樣的現實：中國廉價的產品以無法拒絕的價格滲透市場，對本土產業形成巨大壓力。

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更讓人感到憤怒的是，中國並不認為這是問題。中國政府一再強調，這是其產業升級的必然結果，甚至有些領袖認為這是中國對世界的貢獻。然而，事實上，這些「貢獻」的代價卻是全球市場的不公平競爭，是其他國家工業基礎的被動遷移和衰退。

面對這樣的現狀，德國總理蕭茲的態度顯得尤為矛盾。他雖然不贊成對中國電動車課徵傾銷稅，但也明確指出中國的傾銷行為是不公正的。這種矛盾的立場，反映了歐美國家在應對中國挑戰時的掙扎與無奈。

然而，這一切的根源還在於中國內部的經濟問題。中國的內需市場萎縮，地方政府債務危機，加上房地產泡沫的破裂，讓中國不得不尋求將過剩產能向外輸出。這是一種迫不得已的經濟策略，但其影響卻是全球性的。

當我們看到這些數據和事實時，我們不得不反思：全球經濟的健康發展，真的能依賴於這樣的「中國模式」嗎？每一次中國的低價傾銷，都像是在全球經濟這個火藥桶上再添一把柴火。美中貿易戰只是這場角力的開始，未來的路途將更加艱難。

以台灣為例，我們的經濟發展也無法脫離全球市場的大環境。當中國以低價傾銷其過剩產能時，我們的相關產業必然受到衝擊。這不僅是企業的問題，更是整個社會經濟結構的挑戰。

要解決這一問題，需要的是全球範圍內的合作與共識，而非單打獨鬥。國際社會應該共同努力，制定更為公平合理的貿易規範，抵制不正當競爭行為。只有這樣，我們才能真正實現全球經濟的穩定與繁榮。

但要做到這一點，首先需要的是各國政府的強硬態度與行動。德國總理的矛盾立場只會讓問題更加複雜。歐美國家應該聯合起來，共同抵制中國的傾銷行為，以保護本土產業與市場的公平競爭環境。

另一方面，中國也應該認識到，過度依賴低價傾銷來解決經濟問題，只會導致更大的國際矛盾。中國需要的是經濟結構的根本性改革，提升內需市場，減少對外貿易的過度依賴。只有這樣，中國才能真正實現可持續的經濟發展，與全球經濟共同繁榮。

在這場全球經濟的角力中，沒有任何一個國家可以獨善其身。每一個國家的經濟政策，都會對全球市場產生深遠的影響。只有通過合作與共識，我們才能迎接這個充滿挑戰的未來，實現真正的全球經濟繁榮。

總而言之，中國的傾銷行為不僅是其內部經濟問題的表現，更是全球貿易格局中的一個巨大挑戰。面對這樣的挑戰，我們需要的是更為堅定的態度和行動，以維護全球市場的公平競爭，實現真正的經濟繁榮。希望在未來的日子裡，國際社會能夠共同努力，解決這一問題，為全球經濟的健康發展奠定堅實的基礎。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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