晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國該停止「傾銷」遊戲：全球經濟的「中國衝擊2.0」

2024/07/19 16:30

◎方凱弘

中國以低價傾銷其過剩產能產品時，不禁讓人想起上一次的經濟震撼波。我們看到，這次的「中國衝擊二．○」不僅影響著全球經濟，更引發了新一輪的貿易戰爭。從鋼材、水泥到電動車，無一倖免。這不僅是中國經濟問題的表現，更是其背後錯綜複雜的國際貿易角力的結果。

根據最新報告顯示，中國在過去幾年中，電動車出口增長了30%。這些數字看似亮眼，但背後卻是無數產業的無奈與困境。（法新社檔案照）

根據最新報告顯示，中國在過去幾年中，鋼材出口增長了45%，電動車出口增長了30%。這些數字看似亮眼，但背後卻是無數產業的無奈與困境。美國和歐盟不得不面對這樣的現實：中國廉價的產品以無法拒絕的價格滲透市場，對本土產業形成巨大壓力。

更讓人感到憤怒的是，中國並不認為這是問題。中國政府一再強調，這是其產業升級的必然結果，甚至有些領袖認為這是中國對世界的貢獻。然而，事實上，這些「貢獻」的代價卻是全球市場的不公平競爭，是其他國家工業基礎的被動遷移和衰退。

面對這樣的現狀，德國總理蕭茲的態度顯得尤為矛盾。他雖然不贊成對中國電動車課徵傾銷稅，但也明確指出中國的傾銷行為是不公正的。這種矛盾的立場，反映了歐美國家在應對中國挑戰時的掙扎與無奈。

然而，這一切的根源還在於中國內部的經濟問題。中國的內需市場萎縮，地方政府債務危機，加上房地產泡沫的破裂，讓中國不得不尋求將過剩產能向外輸出。這是一種迫不得已的經濟策略，但其影響卻是全球性的。

當我們看到這些數據和事實時，我們不得不反思：全球經濟的健康發展，真的能依賴於這樣的「中國模式」嗎？每一次中國的低價傾銷，都像是在全球經濟這個火藥桶上再添一把柴火。美中貿易戰只是這場角力的開始，未來的路途將更加艱難。

以台灣為例，我們的經濟發展也無法脫離全球市場的大環境。當中國以低價傾銷其過剩產能時，我們的相關產業必然受到衝擊。這不僅是企業的問題，更是整個社會經濟結構的挑戰。

要解決這一問題，需要的是全球範圍內的合作與共識，而非單打獨鬥。國際社會應該共同努力，制定更為公平合理的貿易規範，抵制不正當競爭行為。只有這樣，我們才能真正實現全球經濟的穩定與繁榮。

但要做到這一點，首先需要的是各國政府的強硬態度與行動。德國總理的矛盾立場只會讓問題更加複雜。歐美國家應該聯合起來，共同抵制中國的傾銷行為，以保護本土產業與市場的公平競爭環境。

另一方面，中國也應該認識到，過度依賴低價傾銷來解決經濟問題，只會導致更大的國際矛盾。中國需要的是經濟結構的根本性改革，提升內需市場，減少對外貿易的過度依賴。只有這樣，中國才能真正實現可持續的經濟發展，與全球經濟共同繁榮。

在這場全球經濟的角力中，沒有任何一個國家可以獨善其身。每一個國家的經濟政策，都會對全球市場產生深遠的影響。只有通過合作與共識，我們才能迎接這個充滿挑戰的未來，實現真正的全球經濟繁榮。

總而言之，中國的傾銷行為不僅是其內部經濟問題的表現，更是全球貿易格局中的一個巨大挑戰。面對這樣的挑戰，我們需要的是更為堅定的態度和行動，以維護全球市場的公平競爭，實現真正的經濟繁榮。希望在未來的日子裡，國際社會能夠共同努力，解決這一問題，為全球經濟的健康發展奠定堅實的基礎。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書