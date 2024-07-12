自由開講》歐盟調查︰中共舉國補貼電動車 圖謀全球競爭優勢

◎張怡穎

當我們談到中國製造的電動車時，不得不提到中共政府背後的巨額補貼。這些補貼不僅讓中國企業在國內市場如魚得水，更讓他們在國際市場上如虎添翼。

最近，歐盟針對中共補貼電動車的行為進行了詳細調查，並發布了一份712頁的報告，揭示了中共干預經濟的眾多手段。（法新社檔案照）

然而，這些補貼並非單純的市場扶持，而是中共政府通過多層次的干預手段，意圖在全球市場上取得不公平的競爭優勢。最近，歐盟針對中共補貼電動車的行為進行了詳細調查，並發布了一份712頁的報告，揭示了中共干預經濟的眾多手段。這份報告不僅警示了歐洲市場，也讓我們看到了中共在全球經濟中的深遠影響。

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意圖在全球市場上取得不公平的競爭優勢

歐盟委員會的報告指出，中共通過控制政治機構、軍隊、國有企業和公共機構的人事任命，以達到其政治和經濟目標。這種干預不僅限於國內市場，也延伸至國際市場，特別是在新能源汽車領域。報告中詳細說明了中共政府如何通過國有銀行、地方政府和各種財政援助來支持國內企業，尤其是那些面臨財務困境的公司。

712頁的報告 揭示了中共干預經濟的眾多手段

舉例來說，蔚來汽車在2020年遭遇財務困境時，安徽省合肥市政府出手相救，通過多個公司實體將對蔚來的投資提高到24.1%的股權。此舉讓蔚來得以度過難關，並將總部遷至安徽省。同時，六家國有銀行的當地分行也同意向這家虧損公司提供104億元人民幣的信貸額度。這些措施顯示了中共政府對國有企業的高度控制和支持。

根據報告，中共政府自2005年以來通過五年計畫重點扶持電動車製造商，例如「中國製造2025」倡議，以及各級地方政府的各種補貼。2022年，中共政府甚至將電動車購買稅的免稅期限延長至2027年，這一舉措在當年達到了119億美元的規模。免徵購買稅的政策有效地壓低了新能源汽車的價格，讓中國製造的電動車在國際市場上具有更強的競爭力。

然而，這些補貼並非出於單純的市場扶持，而是中共政府的一種戰略手段。通過這些補貼，中共意圖在國際市場上進行傾銷，以壓制其他國家的企業，特別是歐洲的電動車製造商。這種行為不僅對全球市場造成了不公平的競爭，也對其他國家的經濟產生了負面影響。

根據歐盟委員會的報告，2022年中共政府對電動車市場的補貼達到了119億美元。這些補貼包括各種形式的財政援助、低成本融資和稅收減免，讓中國製造的電動車在國際市場上具有極大的價格優勢。此外，中共政府還通過控制國內的信用評級機構，讓企業獲得更高的信用評級，從而獲得更多的融資支持。

截至2020年底，96%的中國債券被評為「AA」或更高級別，其中38%的信用債券被評為「AAA」。相比之下，在美國市場獲得如此高評級的公司不到10%。這種信用評級的不對等進一步加劇了市場的不公平競爭，讓中國企業在融資方面具有更大的優勢。

針對中共的傾銷行為，歐盟已經開始採取行動。歐盟委員會宣布對中國製造的電動車徵收臨時關稅，以保護歐洲本土的電動車產業。這一舉措表明，歐盟對中共的干預行為已經有所察覺，並準備採取更強硬的措施來應對。

未來，歐盟可能會進一步加強對中共補貼行為的調查和處罰，並制定更多的保護措施，確保歐洲市場的公平競爭。同時，歐洲企業也需要提升自身的競爭力，通過技術創新和市場開拓來應對來自中國的挑戰。

中共政府的補貼政策雖然在短期內讓中國企業在國內外市場上取得了一定的優勢，但從長遠來看，這種不公平的競爭手段將對全球市場造成深遠的影響。歐洲市場的反應只是第一步，未來我們將看到更多國家採取措施，抵制來自中共的不公平競爭。

（作者為自營商）

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