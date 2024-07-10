自由開講》中國鋼鐵產能過剩 低價傾銷擾亂市場

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於中國鋼鐵產能過剩，並向世界各地低價傾銷，嚴重擾亂了國際鋼鐵市場秩序。（法新社檔案照）

在全球經濟持續動盪的背景下，中國鋼鐵產能過剩問題再次成為國際社會關注的焦點。根據最新數據顯示，中國今年前五月鋼材出口量達到4,466萬噸，年增率高達24.7%。這些鋼材以低價傾銷至全球市場，嚴重擾亂了國際鋼鐵市場秩序，導致包括越南、印度在內的多個國家對中國鋼材提出反傾銷調查。

多個國家對中國鋼材提出反傾銷調查

台灣也未能倖免。今年前五月，台灣自中國進口的鋼材達到60.3萬噸，較去年同期增加了138%。面對如此嚴峻的局面，台灣鋼鐵業者不得不採取措施以自保。中鋼已完成蒐證，計劃申請貿易救濟措施，以應對中國鋼材的低價傾銷行為。

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中國鋼鐵產能過剩的問題由來已久。儘管中國政府推出了產能控制措施，但因為房地產市場低迷、內需不足，鋼鐵需求持續疲弱，供過於求的情況並未得到根本改善。因此，中國鋼廠只能將多餘的鋼材傾銷至國際市場，尋求出路。

根據中國海關數據，去年中國鋼材出口量達到9,024萬噸，創下近七年來的新高。而今年前五月，中國鋼材出口量已達到4,466萬噸，增長勢頭不減。這些鋼材主要流向越南、印度、中東、非洲等地，對當地市場造成了巨大壓力。

台灣如何保護自己的產業？

面對中國鋼材的大量進口，台灣鋼鐵業者開始加強自我保護。中鋼總經理王錫欽在股東會上表示，將在適當時機提出反傾銷、反規避、反補貼等貿易救濟措施。中鋼執行副總經理黃建智也指出，台灣鋼鐵業需要在品質和市場定位上進行調整，以應對來自中國和其他國家的競爭壓力。

除此之外，中鋼還計劃通過調整設備、增加自發電等措施來降低成本，以應對即將開徵的碳費和電費上漲帶來的挑戰。中鋼強調，雖然不怕競爭，但希望能在公平的環境下進行競爭。

根據財政部統計，今年前五月台灣自中國進口的鋼材達到60.3萬噸，年增率高達138%。這一數據顯示出中國鋼材對台灣市場的影響越來越大。此外，根據台灣海關數據，今年前五月，台灣鋼材總進口量達到83.8萬噸，其中來自中國的鋼材佔比高達72%。

這些數據不僅顯示出台灣鋼鐵業所面臨的嚴峻挑戰，也凸顯出台灣鋼鐵業者亟需採取措施應對的緊迫性。中鋼的貿易救濟措施申請，無疑是為了保護台灣鋼鐵業免受中國鋼材傾銷的侵害。

中國鋼鐵產能過剩問題已經成為全球鋼鐵市場的一大挑戰。各國紛紛祭出反傾銷、反補貼等措施，以保護本國鋼鐵產業。台灣作為一個依賴進口的經濟體，也面臨著來自中國鋼材的巨大壓力。中鋼的應對措施，無疑是為了保護台灣鋼鐵業的健康發展。在這場國際貿易戰中，台灣鋼鐵業者需要在品質和市場定位上進行調整，以應對來自全球的競爭壓力。同時，政府的支持和貿易救濟措施的實施，對於保障台灣鋼鐵業的長遠發展也至關重要。

（作者從商）

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