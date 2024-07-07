自由開講》外資撤退中國連降十二月 究竟在打什麼臉？

◎二弄

在這個熱情的夏季，中國經濟卻似乎陷入了一片寒冬。中共商務部最新公佈的數據顯示，今年前五個月，中國吸引外商直接投資（FDI）同比下降了28.2%，而五月份的數據更進一步下跌，連續第十二個月下滑。這樣的情況不僅讓人驚訝，更讓人疑惑，曾經的「世界工廠」為何會陷入這樣的困境？

中共商務部最新公佈的數據顯示，今年前五個月，中國吸引外商直接投資（FDI）同比下降了28.2%，而五月份的數據更進一步下跌，連續第十二個月下滑。示意圖 。（路透檔案照）

根據中共商務部的數據，今年1到5月，中國實際使用外資金額僅為4125.1億元人民幣，同比下降了28.2%。這一降幅比四月份的27.9%還要大，延續了自2023年6月以來的連續下降趨勢。這樣的數據背後，隱藏著什麼樣的經濟問題？

請繼續往下閱讀...

首先，我們來看看中國內需市場的變化。疫情後，雖然中國的防疫措施有所放鬆，但內需市場並未如預期般迅速回暖。反而，因為消費者信心不足，市場需求萎縮，導致外資企業在中國的業務也受到影響。

其次，中共對外商的待遇問題也是一大因素。過去，外商在中國享有較為優厚的政策待遇，但近年來，中共對外資企業的政策變動頻繁，增加了外資企業的運營風險。這樣的環境讓外資企業不得不重新考慮在中國的投資佈局。

外資企業在中國的撤離，不僅對中國經濟產生了直接影響，還對全球供應鏈造成了一定的衝擊。（法新社檔案照）

最後，地緣政治經濟的變化也對中國吸引外資產生了深遠影響。供應鏈重組、國際貿易摩擦，以及地緣政治的不穩定，這些都讓外資企業在中國的投資變得不再穩定。特別是在強勢美元和地緣政治衝突的背景下，大量的資金流向美國，導致中國的外資流入進一步減少。

外資企業在中國的撤離，不僅對中國經濟產生了直接影響，還對全球供應鏈造成了一定的衝擊。過去，外資企業在中國不僅帶來了資金，更帶來了技術和就業機會。如今，這些企業的撤離，讓中國的經濟發展面臨更大的挑戰。

南華大學國際事務與企業學系教授孫國祥指出，外商直接投資中國連續12個月下滑，主要原因有三個方面。首先是中國內需市場不斷萎縮，其次是中共對外商待遇問題，第三是地緣政治經濟問題。這些因素共同作用，導致外資企業不得不選擇撤離。

此外，資深風險投資人傑弗里表示，中國的經濟增長空間已經不再能夠容納大量外資的參與。他認為，中國風投行業的黃金時代已經結束，未來的投資機會將更加有限。

除了外資撤離，中國經濟還面臨著其他深層次的問題。黃大衛經濟學家指出，中國房地產市場和股市的真實情況都比較糟糕，甚至可能比2008年的經濟危機更為嚴重。實體經濟方面，餐飲服務業和工業企業的開工率不足，訂單減少，利潤下降，這些問題都在困擾著中國經濟。

此外，失業率的上升也是一大挑戰。特別是中青年失業率高，大學畢業生找工作困難，內卷現象嚴重。這些都讓中國的經濟復甦變得更加困難。

中國的出口形勢也不容樂觀。貿易戰後，中國對歐美市場的出口受到關稅影響，整體出口表現不佳。儘管對東南亞和俄羅斯的出口有所增加，但這些訂單的利潤率較低，難以彌補對歐美市場的損失。

總結來看，中國要擺脫經濟困境，首先需要大幅度減少稅賦，改善企業的經營環境。其次，在產業結構方面，要將新能源和新材料轉化為實體經濟，增加實體經濟的活力。此外，還需要切實改善社會福利，應對人口老齡化和低出生率問題。

中國經濟面臨的挑戰不僅僅是數據上的下滑，更是深層次的結構性問題。中共在吸引外資方面的失敗，揭示了其經濟政策的短視和缺乏長遠規劃。面對這樣的局面，中共是否能夠進行深刻的改革，改變現有的經濟模式，將是決定中國未來經濟走向的關鍵。

今年前五個月，中國吸引外商直接投資同比下降28.2%；而5月外商直接投資進一步下降，是連續第12個月下滑。這些數據無疑是在打中共的臉，但更重要的是，中共是否能從這些數據中汲取教訓，進行真正的改革，這才是中國經濟未來的關鍵。

（作者從商）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法