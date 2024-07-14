自由開講》美國武肺經損18兆美元 智庫建議向中國索賠

◎張怡穎

美國保守派智庫「傳統基金會」最新報告指出，武漢肺炎（COVID-19）大流行估計對美國造成超過十八兆美元（約五九○兆台幣）的經濟損失。這個數字不僅震撼人心，更凸顯了疫情對全球經濟的深遠影響。而這份報告也針對疫情起源問題，直指中國的責任，並建議美國國會採取行動向中國究責索賠。若美國真的採取行動，台灣又該如何自處呢？

美國保守派智庫「傳統基金會」最新報告指出，武漢肺炎（COVID-19）大流行估計對美國造成超過十八兆美元（約五九○兆台幣）的經濟損失。（歐新社檔案照）

智庫報告出爐 建議美國國會採取行動向中國究責索賠

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美國的經濟損失到底有多大？據報告中指出，截至2023年12月，武漢肺炎疫情對美國造成的經濟損失達十八兆美元，包括超額死亡逾八．六兆美元、收入損失逾一．八二五兆美元、「長武肺」等慢性病六兆美元、心理健康損失一兆美元，以及教育損失四三五○億美元。這些數據無不揭示了疫情對美國社會各層面的深遠影響。

疫情期間，美國的國內生產毛額（GDP）比疫情前的預測減少了2.5%。根據報告，從2020年疫情高峰到2022年，美國有147萬多起超額死亡案例，這些數據無疑凸顯了疫情對美國民眾生活與經濟的巨大破壞力。

疫情期間，美國的國內生產毛額（GDP）比疫情前的預測減少了2.5%。圖為機場空蕩蕩。（歐新社檔案照）

關於疫情起源的調查，報告指出「非常可能」源自武漢一起與研究有關的事件。報告列出了一系列的證據，顯示中國政府從2019年12月開始便「系統性掩蓋」疫情真相，未能採取有效措施遏制病毒的擴散。這些指控不僅指向中國政府的疏失，更強調了其應為疫情大流行承擔責任。而北京的責任更是無可推卸

美國若真的採取行動，成立跨黨派專責小組向中國究責索賠，無疑將激化美中兩國間的緊張局勢。在這場即將上演的「神仙打架」中，台灣位於地緣政治的前沿，如何自保成為一大課題。

台灣該如何應對？首先，台灣應加強與國際社會的合作，特別是與美國及其他民主國家的聯繫。在這種全球性的公共衛生危機中，國際合作是關鍵。台灣可以提供自己在防疫上的成功經驗，並透過這些合作關係，提升自身的國際地位與話語權。

其次，台灣應強化自身的國防能力。在面對可能的區域衝突時，只有強大的國防實力才能確保國家的安全與穩定。特別是面對中國的軍事威脅，台灣需要持續提升軍事實力，並加強國內的防禦措施。

此外，台灣也應加強經濟的韌性與自主性。疫情期間，全球供應鏈的脆弱性暴露無遺，台灣作為全球半導體產業的重要一環，更應該加強自身的產業鏈管理，提升經濟自主能力，以應對未來可能的經濟衝擊。

總的來說，武漢肺炎疫情對全球造成了前所未有的影響，特別是對美國的經濟損失巨大。這場疫情讓我們看到了全球公共衛生體系的脆弱性，也暴露了各國政府在應對重大公共衛生危機時的不足之處。

對於台灣來說，這場疫情更是一次重要的警鐘。台灣應該在這次經驗中汲取教訓，強化國際合作，提升國防能力，加強經濟韌性。疫情雖然帶來了重大的挑戰，但同時也為台灣提供了一次重新審視自身定位與戰略的重要機會。面對未來的不確定性，台灣唯有不斷強化自身實力，才能在這個變幻莫測的世界中找到屬於自己的立足之地。

（作者為自營商）

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