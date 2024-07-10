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自由開講》美國學生大逃亡 中國學術自由危機重重

2024/07/10 13:06

◎張宇柔

疫情前赴中留學的美國學生約1.1萬人，目前已不到1000人，以往知名中國學者的課堂上，有大量美國留學生，如今卻寥寥無幾。根據國際教育協會（IIE）統計顯示，中國曾是美國最受學生歡迎的留學勝地，但2023年6月已跌出前20名，美國駐中國大使伯恩斯表示，目前在中國留學的美國學生只剩約800人。對此，習近平去年底在舊金山宣布，未來5年將邀請5萬名美國青少年到中國交流學習。

疫情前赴中留學的美國學生約1.1萬人，目前已不到1000人。圖為中國北京大學。（美聯社）

就筆者觀察，中國政府希望美國青少年到中國交流學習，藉此改善美中關係，但礙於中共「存在任意執法的問題，包括出境禁令，以及不當拘留的風險」，美國國務院將中國列為「三級旅遊警告」區域，建議美國人「重新考慮」前往中國和香港，此措施是造成美國留學生驟減的主因。此外，美中關係緊張、中國對學術自由的限制、學費上漲等，也是造成美國學生不願前往中國留學的原因之一。

建議美國應繼續關注留學生的安全問題，同時，中國若希望更多美國學生赴中留學，則需改善中國境內的學術自由環境，並保障外國學生的安全，中、美應透過教育交流增加對彼此的理解，並增進兩國間的了解與互信，以解決現存的政治分歧。

（作者為自由業）

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