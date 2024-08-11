晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》硬扯中國人驕傲？五大疑問請教翁曉玲！

2024/08/11 11:00

葉昱呈

球雙打組合王齊麟與李洋（麟洋配）在巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲竟然在微信發文稱「中國人驕傲」，甚至表示「從歷史、文化、血緣等諸多角度，我們就是中國人，不懂這有什麼不對」，引發各界爭議。對此，身為奧運迷的筆者，有五個疑問想請教翁曉玲：

一、每位奧運選手都是按「國籍」報名，代表國家參賽，麟洋是由國家奧會（中華奧會）提報代表台灣參加巴黎奧運，既然麟洋不是中國籍，又與中國何干？

二、麟洋代表台灣參加巴黎奧運，使用的經費皆來自台灣，即來自台灣全民的納稅錢，試問中國有出過任何一毛錢嗎？既然連經費都沒出，又與中國何干？

三、奧運是由各國選手代表自己的國家競逐獎牌，並於頒獎典禮時播放國歌及舉行升旗儀式，試問麟洋接受頒獎時，有使用中國國旗？抑或有播放中國國歌？既然所使用的國旗（台灣使用奧運會旗）及國歌（台灣使用國旗歌）都不同，何來中國人驕傲？

四、如果麟洋奪金，是中國人驕傲，在巴黎奧運現場，中國小粉紅為什麼還要惡意搶奪、破壞台灣民眾自製為台灣加油的毛巾、創意舉牌及海報？

五、如果麟洋奪金，是中國人驕傲，中國中央電視台（央視）為何一再延後、更改賽事直播時間，直到賽事進行至第二局才切入轉播四十分鐘？

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書