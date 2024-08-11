自由開講》硬扯中國人驕傲？五大疑問請教翁曉玲！

葉昱呈

球雙打組合王齊麟與李洋（麟洋配）在巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲竟然在微信發文稱「中國人驕傲」，甚至表示「從歷史、文化、血緣等諸多角度，我們就是中國人，不懂這有什麼不對」，引發各界爭議。對此，身為奧運迷的筆者，有五個疑問想請教翁曉玲：

一、每位奧運選手都是按「國籍」報名，代表國家參賽，麟洋是由國家奧會（中華奧會）提報代表台灣參加巴黎奧運，既然麟洋不是中國籍，又與中國何干？

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二、麟洋代表台灣參加巴黎奧運，使用的經費皆來自台灣，即來自台灣全民的納稅錢，試問中國有出過任何一毛錢嗎？既然連經費都沒出，又與中國何干？

三、奧運是由各國選手代表自己的國家競逐獎牌，並於頒獎典禮時播放國歌及舉行升旗儀式，試問麟洋接受頒獎時，有使用中國國旗？抑或有播放中國國歌？既然所使用的國旗（台灣使用奧運會旗）及國歌（台灣使用國旗歌）都不同，何來中國人驕傲？

四、如果麟洋奪金，是中國人驕傲，在巴黎奧運現場，中國小粉紅為什麼還要惡意搶奪、破壞台灣民眾自製為台灣加油的毛巾、創意舉牌及海報？

五、如果麟洋奪金，是中國人驕傲，中國中央電視台（央視）為何一再延後、更改賽事直播時間，直到賽事進行至第二局才切入轉播四十分鐘？

（作者為法務人員）

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