自由開講》謹防中共圈養的屠城木馬

◎ 愚工

百萬網紅「八炯」溫子渝與創作歌手「閩南狼」陳柏源，12月28日晚間公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露中共最新對台統戰手法，其中更揭露已有20萬的台灣人取得中國身分。

網紅八炯與創作歌手陳柏源合作推出「中國統戰紀錄片」，中間人聲稱20萬台灣人辦妥中國身分證，可持證向當地銀行超貸。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

影片中名叫林金城的台灣人向陳柏源炫耀自己持有的中國身分證。根據中共現行的《中華人民共和國國籍法》及《港澳臺居民居住證申領發放辦法》，筆者合理懷疑這只是一張名為中國國民身分證，本質上是如假包換的臺胞居住證。

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說明如下：

1.按中國的國籍法，要入籍中國必須先放棄原有國籍，但由於中國認為台灣是中國的一部分，所以沒有放棄國籍的問題，台灣人只要申請「恢復中國國籍」即可。簡易手續藉以滿足一些以持有中國國籍及身分證為榮的台灣人。

2.中國身分證字號內含地址碼、生日期碼、順序碼，共18個數字，地址碼有6個數字，隱含持證者所在省、縣、市、區，台灣的代碼是830000。內行人一看開頭是830000就知道你是「台灣同胞」。

眾所周知，中共講究根正苗紅，深信龍生龍鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞，中共表面上血濃於水，兩岸一家親，卻在證件字號上暗藏階級差異，國人無論是改籍或投資都須謹慎評估這種階級鬥爭文化的風險。尤其復旦大學教授沈逸日前才把臺灣定位為殖民地，足見中國的上國心態。國人應慎思是否願受這種歧視。

3.又根據中國【國家安全法】第十一條，「每個國民都有維護國家安全的責任和義務」。直言之，當中共以國家安全之名，要你當間諜破壞台灣，命你偷盜或提供企業機密，你就得幹，因為它是「責任和義務」。

誠如上述，由於取得中國身分證無須放棄台灣國籍，影片中取得中國身分證的20萬台灣人選舉時一樣可以回來投票享受台灣的民主法治，這一群人於是成了中國圈養，危害台灣的屠城木馬，國人應特別警惕。

（作者從商）

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