自由開講》慎防中共軟性滲透！「台胞服務手冊」背後的統戰陰影

◎ 儀安

統戰工具：居住證掩蓋的政治意圖

上海市政府於雙城論壇期間推出的「台胞服務手冊」，表面上看似便民措施，實則暗藏中共統戰企圖。該手冊詳述台灣民眾如何申請中國「居住證」，包含申請程序與權益說明。然而，我國陸委會警示，此舉實為中共利用法律手段，藉由個資蒐集進行監控與控制的策略。

上海市政府於雙城論壇期間推出「台胞服務手冊」，詳述台灣民眾如何申請中國「居住證」，表面上看似便民措施，實則暗藏中共統戰企圖。（記者何玉華攝）

居住證制度不僅要求申請人提供個人資料，甚至涉及生物辨識資訊。這些敏感資料將淪為中共掌控台灣人民的工具，無異於削弱台灣法律的主權性與防護線。居住證背後的真正意圖，並非單純促進生活便利，而是將台灣人納入「中國籍」框架，進一步模糊兩岸界線，削弱台灣法制規範與國際身份。

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矛盾與雙標：中共的虛假善意

中共一再宣稱要促進兩岸交流與合作，然而，推出居住證的作法卻與此目標背道而馳。中共強調「兩岸一家親」，卻實施監控與威脅隱私的政策，企圖將台灣人納入中國法律與管轄體系，實質削弱台灣的國家主權。

這種雙重標準的手法不僅破壞兩岸互信，也進一步加深台灣人民對中共的疑慮與反感。陸委會的警告正指出，這類政策操作不僅無助於和平發展，更可能升高兩岸對立，阻礙對話與合作的可能性。

守護民主防線：拒絕中共的法律滲透

台灣是一個民主法治社會，保障人民自由與隱私是核心價值。因此，我國政府應持續強化國防與法律體制，以防範中共透過法律手段對我國公民進行滲透與控制。

在面對中共日益加劇的統戰壓力下，台灣民眾應警惕各類「軟性滲透」，包括居住證帶來的身份模糊與法律威脅。國防與國安單位需進一步加強反制機制，確保人民資訊安全不受侵害，同時持續提升社會對統戰策略的警覺性與抵抗力。

陸委會警示，中共推動「居住證」政策，是利用法律手段，藉由個資蒐集對台灣民眾進行監控與控制。意在將台灣人納入「中國籍」框架，進一步模糊兩岸界線，削弱台灣法制規範與國際身份。（資料照）

真正的和平，需要平等與尊重

兩岸關係的發展應建構於互信與對等的基礎上，而非透過法律操作與隱形控制來擴張勢力範圍。中共若真心追求和平與合作，應以尊重台灣主權與人民選擇為前提，而非一再挑戰台灣的法制與民主價值。

唯有中共放棄統戰手段，雙方才能真正促成對話的契機，進一步推動互惠合作與穩定發展。面對此局勢，台灣必須堅守民主陣線，加強國防與國安政策，確保主權與人民自由不受侵犯。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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