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自由開講》中共重施「三光」故技 妄圖摧毀台灣

2025/01/09 08:30

◎ 愚工

根據中共官方資料，文化大革命發生於1966年5月至1976年10月，是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。

中國「無產階級文化大革命」被視為持續數十年的災難。（美聯社檔案照）中國「無產階級文化大革命」被視為持續數十年的災難。（美聯社檔案照）

為了轉移這場人間浩劫產生的民怨，中共藉口越南勾結蘇聯，於是發動「對越自衛反擊戰」（俗稱懲越戰爭）。鄧小平下令「搶光、殺光、燒光」的「三光」戰略目標。戰爭從1979年2月16日開打。

根據中國自家百度的描述，解放軍人員死傷慘重與戰車大砲遺落遍野。在第一線參與後勤支援的中國友人告訴我，很多傷員都是「背部中槍」死因可疑？！戰爭打到3月17日，中共眼見情況不妙，於是以「已經達成戰鬥目標」為由，鳴金收兵，但仍以「慘勝」做阿Q式的自詡。

一位當年在第一線的中國友人描述，曾有祖孫三人據守山頭力抗解放軍整團兵力的案例，這位友人分析，當時越南剛結束長年戰亂，人民個個驍勇善戰，抗敵意識強烈，加上很多類似的「祖孫三人組」，才會造成中共解放軍丟盔棄甲的狼狽。

1979年1月底，鄧小平訪美。當面向時任美國總統卡特告知準備修理越南。圖為卡特與鄧小平會面。（法新社檔案照）1979年1月底，鄧小平訪美。當面向時任美國總統卡特告知準備修理越南。圖為卡特與鄧小平會面。（法新社檔案照）

更諷刺的是，戰爭發動前，1979年1月底，鄧小平訪美。當面向時任美國總統卡特告知準備修理越南。「美國總統卡特謹慎地提到美國在越南的教訓。鄧小平自信地回答：那要看是哪家的軍隊」。

鄧小平的盲目自信言猶在耳，兩個月後就被越南打趴在地。

回頭看今天中共對台灣，中共以台灣「勾結美國，倚美謀獨」為由，企圖重施三光故技，「把國防預算刪光、把中央財政搶光、把憲法賦予人民的權利剝奪光」，派遣藍白兩軍在國會作亂，妄圖摧毀台灣

對抗中共，台灣是否有很多類似越南的祖孫三人組，類似越南人民的驍勇善戰及強烈抗敵意識是成功關鍵，值得國人慎思，預為綢繆。

（作者業商）

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