自由開講》TikTok Coins手機課金洗錢悄然襲台 相關單位應速警示因應

◎ 李妍慧

網紅八炯與陳柏源自製中國統戰紀錄片提醒台灣民眾，中國統戰、滲透非危言聳聽，而是實際存在的真課題。中國滲透面向多又廣，無數滲透、統戰行為常在你我不察的現行制度的灰色地帶下發生，像是TikTok在台悄然大舉入侵，規模跟程度很多人毫無察覺。

在台灣，TikTok Coins（以下或稱抖音幣）除了用於滲透認知作戰之外，更有洗錢與犯罪利用氾濫，已經到難以想像的程度，政府跟相關單位至今沒有具體措施因應，甚至沒有對國人提出警示，令人寢食難安。

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在台灣TikTok Coins除了用於滲透認知作戰之外，更有洗錢與犯罪利用氾濫，已經到難以想像的程度。（美聯社）

過去曾曝光的個案，一般年輕人要購買抖音幣，必須前往代儲值網站，透過超商、信用卡、第三方支付等方式購買。若以「tiktok 超商儲值」作為關鍵字，Google就找得到相關網站。故抖音幣其中一種儲值方式，即可透過第三方代儲平台提供「超商代碼繳費」，超商儼然成為TikTok 經手金流的好搭檔。

台灣超商可以儲值抖音幣已經夠聳動了，但只有這樣？茫茫網海中，一篇TikTok貼文吸引我的注意力，「從（今年）7月3日開始，台灣地區的TikTok官方正式開放了網頁儲值入口！」意即，任何民眾、包含未成年青少年，透過手機就可以購買抖音幣！

之前的相關新聞多半是「中間人」透過抖音儲值與匯兌牟利、洗錢，但去年七月起TikTok提供的新儲值方式，連「中間人」都省了。透過iPhone App Store安裝TikTok程式，民眾就能直接透過App課金機制，輕鬆購買TikTok Coins。

▲經實測，iPhone使用者可直接透過TikTok APP購買抖音幣。

▲從發票紀錄還有Apple寄送的「開立發票通知」來看，測試用的25顆抖音幣確實是有效消費。

根據TWNIC「2024台灣網路報告」，抖音/TikTok在台灣社群媒體使用排名第三，足以顯示TikTok對民眾的吸引力，人流帶來金流，TikTok在台除了涉及是否替中國帶風向的疑慮，近年社會也出現惡意人士利用抖音幣洗錢遭判刑案例。

原因是，TikTok未在台設有分公司，抖音幣卻能於台灣的便利商店儲值（如7-11），已經違反金管會所轄電子支付機構管理條例第四條第三項規定，TikTok須經主管機關許可，始得在台經營抖音幣。

再者，依兩岸關係條例規範，中方網路社交平台服務業不得在台灣經營相關業務，即抖音在台不得設立營業據點。



TikTok沒有落地，無法管理，卻可以使用App平台課金機制，大量販售抖音幣，深入民間各年齡層，在TikTok上從事商業行為牟利，這樣合理嗎？民眾沒有任何保障，兩岸關係條例儼然擋不了TikTok大撈新台幣！

TikTok已成為全球青少年喜愛的社群平台之一，但該平台在全球也面臨各國政府對其資安、國安、演算法的多重質疑，台灣身為民主國家，立法禁特定軟體有其困難，因此目前僅有公部門祭出抖音禁令。

TikTok目前在台進行的營利模式，也令人回想起數年前愛奇藝風波，當（2019）年我政府未開放中國OTT來台落地或投資，故NCC依電信法要求二類電信業者，停租愛奇藝、嗶哩嗶哩（bilibili）之快取伺服器，使愛奇藝形同退出台灣市場。

現在TikTok不只吸引台灣用戶眼球，更循前人步伐來台營利，衍生的國安、社會問題將接踵而來，不可不慎，提醒政府與民間齊心思考趕緊應對！

（作者為台灣新政協會理事長）

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