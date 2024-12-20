​黑熊學院》「保衛台灣」已成主流共識

這幾天，藍白在立院漠視民意的行為，許多人都心急如焚。 ​但我們相信，只要群眾願意站出來，每一個聲音、每一個轉發訊息，都不是徒勞無功。 ​讓無視民意的人知道，我們才是主流、我們不會退讓。 ​

◎黑熊學院

根據今年國防安全研究所的「台灣國防安全民意調查」的民調資料：



若戰爭發生，有近七成的台灣民眾願意為台灣而戰。這對比學院 2023 年 3 月時做的民調，一定程度上可以相互對照。



當時學院調查的題目為：「在台灣與中國發生戰爭時，投不投降？」

回答不投降的民眾約58%，會投降的有23%，約有六成的民眾不會投降。

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國防安全研究院日前發表「2024年台灣國防與外交政策民意調查」，圖為政治大學選研中心主任陳陸輝。（記者塗建榮攝）

一年後，「台灣國防安全民意調查」的民調資料顯示：



「在民眾對我國防準備的態度上，面對中共的威脅，如果中共真的武力犯台，多數（67.8%）的受訪者願意（有點願意或非常願意）為保衛台灣而戰，顯示台灣民眾具有一定程度的自我防衛決心和抗敵意志。」



此外，也有63.9%的受訪者認為「中國的領土野心」是「嚴重威脅」。

這或許表明，台灣人的敵我意識逐漸清晰。



◆「守護民主」才是多數



王宏恩教授今年 8 月的「台灣國家安全調查」表明，若戰爭發生，民眾「願意投入後勤補給」的比例逐年增加。



若「民防」成為新的選項，我們就有路可走：從自身安全做好準備，就是保護台灣的方式。



若「民防」成為新的選項，我們就有路可走：從自身安全做好準備，就是保護台灣的方式。（取自貼文）

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當身邊的人也在在各自的崗位上努力，那麼災害發生時我們就不是孤軍奮戰。



冬季青鳥在台北，近日國民黨中央黨部外集結，民眾不畏戶外低溫，拿著各種海報踴躍站出來。（記者王藝菘攝）



這幾天，藍白在立院漠視民意的行為，許多人都心急如焚。



但我們相信，只要群眾願意站出來，每一個聲音、每一個轉發訊息，都不是徒勞無功。



讓無視民意的人知道，我們才是主流、我們不會退讓。



【#冬季青鳥在台北】



備註：文中提到的國防院、與黑熊學院進行的民調雖然主題相似，但抽樣樣本有所不同。國防院訪問範圍為台灣本島居民，並納入手機樣本權重；學院民調抽樣樣本包含離島居民，以全市話進行。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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