自由廣場》引毛自況，習文革蠢蠢欲動

◎ 李廣智

習近平於毛誕日率一眾最高領導層到毛澤東紀念堂瞻仰遺容，習不再引用鄧小平的評語，而是直接為毛澤東作歷史定調：「不能否認，毛澤東同志在社會主義建設道路的探索中走過彎路，特別是發動和領導文化大革命這個嚴重錯誤。對毛澤東同志的歷史功過，我們黨已經作出了全面評價，他的功績是第一位的，錯誤是第二位的，他的錯誤是一個偉大的革命家、偉大的馬克思主義者所犯的錯誤。」

毛澤東於一九四九年建國後，發動暴力土改，強搶私人財產，大搞三面紅旗、土法煉鋼及打麻雀運動，造成三年饑荒，毛被迫退居二線。習掌政以來，中國經濟江河日下，已故前總理李克強說，中國人平均月收入不到四千元台幣。加上疫情期間種種錯誤的防疫政策，疫情後外資紛紛撤出中國，房地產市場泡沫爆破，失業人口激升，負資產人口大增，自由亞洲電台報導，經法院判決納入統計的失信人口已接近八六○萬，未被統計人數更達數倍，可見毛習處境有相似之處。

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習當然不承認自己的錯誤，因此將毛澤東所犯的錯定義為社會主義建設過程中的「彎路」。對於文革，他更認為這是一個偉大的革命家必然會犯的錯，習面對困境，除了學希特勒對外發動戰爭，另一種可能就是模彷毛澤東關門打狗，發動文革，清除黨內反習勢力及白紙運動參與者，一如毛澤東鬥倒劉少奇。毛冥壽一三○周年，民間辦大型慶祝活動，令人擔心可能是文革前的誓師大會。

（作者是整理師）

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