自由開講》台灣社會對柯案應有的省思

◎林正二

從柯文哲被北檢收押偵辦、遭起訴求處重刑到交保釋放後北檢抗告，高院發回北院更裁後加重保釋金，日前北檢又抗告成功，二來二回發回更裁後再度被押，長達近半年，全國各界無不緊扣心弦，媒體幾乎每天都在報導評論此事。

從柯文哲去年9月被北檢收押偵辦開始，柯案引發全國高度關注。（資料照）

柯案會引發舉國上下如此關注，是因為跟台灣最近二十幾年奇特的政經現象與社會變動息息相關，下列柯案呈現的特異現象，值得大家省思：

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一、法治的考驗：依照集會遊行法規定，法院四周禁止遊行示威。然而，黃國昌卻率領大批小草包圍、抗爭正在審理柯案的北院，跟員警推擠衝撞，黃不時對警察咆哮；同時黃等人在羈押庭旁聽，不斷發出聲音，影響法官的審案。

部分小草想闖入北檢外被警方阻擋，瞬間爆發推擠衝突，場面一度混亂。（記者鄭景議攝）

民眾黨狂熱支持者的政治壓力對我國司法的獨立性有不良影響；台北地院是否為了避免太多政治的干擾，而兩次判決柯交保，不得而知，但跟高院的發回更裁與一般人民的期待有一些落差。由於柯等人仍未承認犯行，再次交保提高保釋金後，柯與沈等是否勾串、滅證，外界質疑聲不斷，日前北檢又抗告成功，正待北院再次更裁。

二、對民主法治的傷害：北檢起訴書指出，柯收賄、侵佔民眾黨鉅額政治獻金等情節鉅細靡遺，尤其是收賄210萬元的證據明確；柯圖利京華與侵佔民眾黨政治獻金，更有完整的證據。但民眾黨人與支持者居於政治立場，卻不分是非，裝著沒看到，嗆聲北檢政治辦案，指控執政黨操控司法，與實情不符。盲目的政治狂熱掩蓋了是非對錯，傷害了我國的民主法治。

三、表象與真實的差距：柯案會讓人如此震驚，是因為柯文哲的「偽善」已超越大家耳熟能詳的金庸小說面善心惡的岳不群。岳不群表面文質彬彬、正義凜然，但從他行事的脈絡與刻意「修飾」的言談舉止，沒多久即可識破他的表裡不一。然而，柯文哲卻是典型的隔壁「阿北」，那麼「樸實坦直」，沒有任何「裝飾」，尤其是柯高腰褲上繫著耳機袋、腳穿布鞋的裝扮，以及直率的言談，打破了藍綠政治人物的刻板模型，吸引了大量討厭政治人物的年輕人崇拜，直到他遭偵辦收押求處重刑，大家才發現柯的真面目。

柯高腰褲上繫著耳機袋、腳穿布鞋的裝扮，及直率的言談，打破了藍綠政治人物的刻板模型，吸引了大量討厭政治人物的年輕人崇拜。（資料照）

四、不滿現狀的發洩口：最近二十幾年，台灣因中國吸金效應以及大學過多，年輕世代周延的思考能力與知識技能不足，世代與階層差距越來越大。柯「超越藍綠」、「藍綠都是垃圾」的口號，吸引了大量不得志、厭惡藍綠鬥爭的選民與年輕人，成為他們不滿現況的發洩口。由於柯已成為這些人的精神支柱，因此，儘管柯沒有可改善現狀的具體可行政策，甚至北市的政績墊底，選民都不在乎，只要柯猛烈抨擊執政當局，民眾都義無反顧地支持他，以致柯的支持率一直維持在百分之二十幾，成為「庶民從政」的榜樣，改變了台灣的政治風貌。這是先進民主國家少有的奇特現象。

五、權力使人腐化：承辦柯案的檢查官譴責柯態度傲慢、視法律無物。柯的狂妄自大，是因為選民盲目的崇拜有以致之。表面上柯像「阿北」，實際上他治理台北市時是一言堂，極不尊重屬下的意見。由於社會大眾與媒體的偏愛擁載，與北市員工的畏懼噤聲，在「權力使人腐化」下，柯從平民市長逐漸成為專橫獨斷、貪得無厭的政客，膽大妄為到在市長辦公室收取巨額的不當現金。

六、政治獻金的漏洞：柯自視甚高，自以為有高智商，可遊走法律邊緣、鑽漏洞，從中上下其手，謀取利益；柯因此創建了「木可公司」與「眾望基金會」，謀取錢財。檢方起訴書指出，柯透過木可等7大手法侵佔民眾黨政治獻金高達6834萬元。柯不願用他的聰明才智，加強改善市政與政見，卻用來謀財及政治鬥爭，令人不齒。

從上述柯文哲從政後所顯現的奇特現象，值得社會大眾與政府深思、檢討。建議賴政府長期推動全台均優小班制開放討論式教學，加強中小學與大學生的獨立思考與分辨是非的能力，以及對公共事務的瞭解與就業知識技能，並在政治獻金上有更嚴謹的規定等，這樣台灣才能轉變為優質的民主國家，長治久安。

（作者為退休駐美外交人員）

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