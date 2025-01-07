自由開講》欣見熱血志工串聯保台

◎ 張世賢

日前中國國民黨主席朱立倫厲聲指責執政的賴總統與民進黨惡鬥在野黨，這是長期愚民得逞的車輪黨泯滅良心、食髓知味、故意顛倒黑白以混淆視聽的再一次典型操作，真教清楚實情者氣憤難平，但眾多被它潛移默化而難辨是非的平民百姓則依然會被誤導而附和其說。

中國國民黨主席朱立倫。（記者王藝菘攝）

多少年來，藍白紅統就是利用這種手法騙取選票；多少年來，標榜抗共保台的民進黨都溫良恭儉讓，慣於挨打而沒有及時據實反擊，包括這次也一樣，以致多數地方縣市轉藍偏統，國會重地甚至被亂台親中的牛鬼蛇神佔據多數席位，公然接受中南海遙控指揮，台灣被徹底「香港化」的危機實已迫在眉睫！

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然而，危機就是轉機。年代新聞台晚間八點到十點的評論節目主持人陳凝觀小姐，基於守護寶貴的自由民主體制的使命感，發揮媒體必須伸張正義以回饋社會的良知，近來連日廣邀各地民間「大罷免」運動的發起人或參與者，發表了許多足以啟迪民智的精闢論述，反映了許多長期被藍黨愚弄而近來終於覺醒者的心情，相信這個節目的閱聽大眾都和筆者一樣會受到很大的感動。

年代新聞台主持人陳凝觀（左）廣邀各地民間「大罷免」運動的發起人或參與者，發表許多足以啟迪民智的精闢論述，反映了許多長期被藍黨愚弄而近來終於覺醒者的心情。（圖擷取自「年代向前看」臉書）

這些本來沒有黨派色彩的上班族、家庭主婦或各行各業的民間人士，平日都忙得沒有時間去理會政治，但自從藍白兄弟黨去年二月佔據國會多數席位以來，一連串非常離譜、蓄意搗爛台灣的言行，讓他（她）們警覺共匪在台代理人已形成氣候，後代子孫已有落入共匪統治枷鎖的危險，參加或路過街頭活動相識後，便勇敢地串聯起來，矢志拉下在國會胡作非為的敗類。

中南海希望不費一兵一卒，利用「島內」協力者呼應而廉價奪取台灣的計謀，早已轟傳宇內，且正步步進逼，台灣實已陷入空前的險境。感謝陳凝觀小姐洞燭機先，提供平台壯大這股民間自發自救的力量。從已出現的高素質成員看來，這股民氣勢必風起雲湧，但願執政黨審時度勢，配合引導，蔚為沛然莫之能禦的保台運動，在新的一年讓國會改頭換面，堵住共匪侵台的缺口，讓世界民主陣營放心，更重要的是，讓子孫後代無憂無懼。

（作者為退休公務員）

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