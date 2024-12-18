自由開講》台灣兩大威脅：統戰滲透與藍白亂政

◎史里

當前的台灣正處於內外夾擊的艱難處境。一方面，中共以軍事威脅與統戰手法全方位滲透台灣社會；另一方面，藍白陣營在國內政局中亂象叢生，削弱國防，無視國家安全。這些內外壓力相互交織，讓台灣步步逼近威權統治的邊緣。

當前的台灣正處於內外夾擊的艱難處境，藍白陣營在國內政局中亂象叢生。圖為民進黨立委賴瑞隆遭國民黨黃仁架住脖子拉離主席台。 （記者劉信德攝）



統戰滲透無孔不入 法律防護嚴重不足

中共透過統戰策略深入滲透台灣的媒體、學術、企業與宗教等領域，利用金錢與人際網絡影響台灣內政。然而，台灣現行法律對這類行為的防範明顯不足，形成一大漏洞。

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以網紅陳柏源的揭露為例，他指出，中共透過網絡輿論操作，已成功滲透到基層民眾。然而，由於缺乏有效的《反滲透法》等法律規範，這些行為難以受到實質遏制。同時，親中勢力的資金來源不透明，現行金流監管機制無法徹底追查資金的流向與用途，助長了統戰行為的橫行。

中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖取自攝徒日記Fun TV YouTube頻道網頁youtube.com）

中共軍演威脅升級，藍白陣營反應消極

近期，中共展開自一九九六年以來最大規模的軍事演習，動用多艘航母與大規模軍事資源，形成對台包圍態勢，意圖恐嚇並分化台灣內部。然而，面對此等威脅，藍白陣營不僅未採取有效應對，反而推動削減國防預算，導致台灣的防禦能力進一步削弱。

削減國防預算的行為，無異於對中共軍事威脅的錯誤回應，也向國際社會傳遞了危險信號：即使面臨威脅，部分政黨仍優先考慮自身政治利益，而非國家安全與人民福祉。此舉無疑助長了中共的侵略底氣，讓台灣在國際間的立場更加被動。

藍白亂政與民主價值的侵蝕

藍白陣營的政策與行為，表面上利用民主制度框架，實則逐步侵蝕台灣的民主核心。他們不僅推動削減國防預算，還積極與中共進行雙邊交流，忽視了民意與中共軍事威脅的背景。

更令人憂心的是，藍白陣營利用國會多數席次，將民主工具化，試圖削弱執政黨施政能力並擴大自身權力。例如，台北市長蔣萬安堅持在中共軍演威脅之際舉辦雙城論壇，不僅是一種自我矮化行為，更顯示其對國家安全與台灣人民尊嚴的漠視。雙城論壇形同向中共示好，完全無視台灣當前所面臨的嚴峻挑戰。

反思：團結才能守護台灣

在世界棒球經典賽中，台灣奪冠，「台灣上勇」的旋律響徹人心。然而，面對當前國際政治困境，我們是否真的能在內部團結一致，展現台灣精神？若我們無法看清中國與藍白勢力的真面目及其手法，台灣的未來將岌岌可危。

民主的本質在於人民的集體意志，而非政黨操弄的工具。台灣的未來掌握在人民手中，唯有全體團結、共同行動，才能抵禦內外挑戰，守護台灣的主權與民主價值。我們需要的不只是喊出口號的勇氣，而是為國家行動的決心。唯有如此，台灣才能真正「上勇」，屹立於國際舞台之上。



（作者為台南市民）

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