自由開講》請藍白不要再利用民主反民主

◎劉侑勳

今年5月，藍白挾人數優勢在立法院強硬通過了國會擴權法案，企圖以「國會改革」之名，壓縮民進黨掌握的行政權，即使引發大量公民自主集結的青鳥行動也在所不惜。

今年5月，藍白挾人數優勢在立法院強硬通過了國會擴權法案。（資料照）

雖然青鳥行動沒有成功阻止藍白，但龐大的民意基礎讓行政院得以提出覆議案，總統、立法院民進黨團等機關得以聲請暫時處分和違憲審查，最終在憲法法庭公正的裁判下，捍衛了國家憲政體制，成功擋下惡法。

請繼續往下閱讀...

今年5月，藍白挾人數優勢在立法院強硬通過了國會擴權法案。（資料照）

憲法判決顯示，藍白的國會擴權法案不僅立法程序有瑕疵，法條內容也大有問題，關鍵條文都被宣告違憲。判決結果一出，不出所然，立刻引發藍白無差別攻擊，稱大法官是「綠色大法官」，繼續在立法院杯葛新任大法官人事案，並企圖推動修法來癱瘓憲法法庭運作。筆者認為，在藍白眼中根本沒有「司法獨立」的概念，對他們來說，只要是立場不一致的就是司法已死，就是大法官在配合民進黨政府審判，但事實真是這樣嗎？

先不論大法官，難道過去幾個月上街的青鳥或連署反對國會擴權法案的法界人士們，他們都是民進黨動員的嗎？民進黨有那個資源收買這麼多人嗎？如此大規模的公民自主行動，只是想告訴藍白不要打破權力分立、不要破壞民主的憲政體制，如此簡單的道理，藍白難道還要繼續裝不懂、和民意站在對立面嗎？將具備基本法學素養的人民貼上標籤，不會增加違憲行為的正當性，只會招來更大的民意海嘯反撲。

「順我者昌，逆我者亡」正是現在藍白兩黨的思維，封殺總預算也好、違憲審查也好，只要輸不起就想更改遊戲規則，將整個國家體制當作兒戲，視憲政體制為無物。當年，孫文創建中華民國憲法的目的，正是要透過互相制衡來避免濫權，如今國民黨卻違背孫文的理念，企圖利用民主推翻五權分立的憲政體制，種種行徑實在令人啼笑皆非。

藍白如果還有自覺自己身在台灣、身在中華民國，就請你們懸崖勒馬，尊重憲政體制、尊重台灣人民，接受憲法法庭的判決結果。中止繼續推動違憲法案的念頭，不要再利用民主反民主，讓我們的國家可以重新回到正常的軌道上運作。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，

來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法