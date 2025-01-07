自由開講》團結文化的新起點：台鐵公司化一週年的啟示

◎ 侯嘉偉

台鐵公司化滿一週年，不僅為台灣公共運輸注入新動力，更展現了現代化管理與企業經營的核心理念。其中，將員工職稱統一是一項具有深遠影響的變革，不僅消弭身份差異，還凝聚團隊的團結力量，勾勒出公平、高效與協作並重的新管理格局，為企業經營注入更多活力與可能性。

台鐵公司化滿一週年，不僅為台灣公共運輸注入新動力，更展現了現代化管理與企業經營的核心理念。（記者吳亮儀攝）

統一職稱：化解身份差異的關鍵

過去，政府機關因不同身份賦予不同職稱，帶來多重負面影響：

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公平性爭議：相同能力卻因身份不同而享有不同職稱，容易引發不平，損害團隊和諧。

士氣低落：相同行政責任卻待遇有別，使員工易感挫折，進而影響效率與人才留任。

階級分化：職稱差異形成隱形階級，阻礙內部溝通與合作。

外部形象損傷：被質疑不公平管理，削弱社會信任，降低招募吸引力。

制度僵化：身份差異導致人力運用不靈活，難以吸引高階人才或推動創新改革。

透過統一職稱，台鐵實現了「同工同名」的理念，消弭了身份帶來的不平等。這一舉措不僅有助於提高員工的歸屬感，更使他們專注於專業能力的發展，從而提升工作效率。

統一職稱強化協作與展現企業經營理念

統一職稱不僅消除了階級隔閡，亦有助於內部溝通，還顯著提升了協作效率與團隊向心力。同時，統一職稱充分體現出台鐵公司化後的現代企業經營理念，以能力為核心、效率為導向的經營精神，使台鐵能更靈活地應對交通市場挑戰。這項改革不僅實用，更突顯出台鐵邁向現代化的決心與遠見。

提升外部形象與信任度

這項改革顯示出台鐵在公平與透明上的承諾，大幅提升了民眾對企業的信任。當員工以更專業、更團結的面貌服務乘客時，台鐵的品牌形象與價值隨之提升，也為其他公部門的改革樹立了典範。

結語

台鐵公司化是一條充滿挑戰的進程，而統一職稱是其中重要的一步。這項改革不僅促進公平與協作，更強調團結的價值，展現出台鐵追求卓越的決心，攜手開創台灣公共運輸的未來，帶來更多可能性與希望。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

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