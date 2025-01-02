自由開講》八炯、閩南狼提醒國民黨「反共復國」

◎ 陳啟濃

八炯、「閩南狼」陳柏源站出來揭穿國共兩黨協力統戰台灣的陰謀，特別是製作的歌曲、影片，短短幾天突破數十萬，正因為他們除了揭穿國民黨「投共」的醜聞，更是直砥人心，反映出來許多當年在國民黨專制統治下「反共復國」共同的記憶。

八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）拍攝影片揭穿國共兩黨協力統戰台灣的陰謀。（資料照，記者羅沛德攝）

他們讓台灣人想起當年中華民國來到台灣的存在意義，那些當年跟蔣介石一起來到台灣的人民，難道不是因為不想在中國受到中國共產黨的統治，才放棄家園來到台灣的嗎？現在難道能接受國民黨「親共」「投共」的做法嗎？

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當年大家的「愛國」是跟「反共」結合在一起，而國民黨戒嚴了幾十年也是用「反共」當理由，年輕男性犧牲寶貴的青春在軍隊服兵役兩年，有的甚至三年，也是為了反攻大陸做準備。更痛心疾首的是當年國民黨把台灣人犧牲奉獻所有的經濟成果，都投入在準備反攻大陸的戰爭上。

國民黨一旦放棄「反共」，失去了黨的存在價值與意義，等同國民黨沒有在台灣繼續存在的必要。除了跟執政的民進黨一起堅持「反共」守護中華民國，如果沒有這樣的打算，就是等同不再堅持保有自由民主的生活方式，國民黨就應該打包回去中國，跟中國共產黨討一口飯吃，不要繼續在台灣跟中共唱和，成為中華民國台灣內部動亂的最大禍源。

（作者為政治評論員）

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