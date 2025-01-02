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自由開講》八炯、閩南狼提醒國民黨「反共復國」

2025/01/02 08:30

◎ 陳啟濃

八炯、「閩南狼」陳柏源站出來揭穿國共兩黨協力統戰台灣的陰謀，特別是製作的歌曲、影片，短短幾天突破數十萬，正因為他們除了揭穿國民黨「投共」的醜聞，更是直砥人心，反映出來許多當年在國民黨專制統治下「反共復國」共同的記憶。

八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）拍攝影片揭穿國共兩黨協力統戰台灣的陰謀。（資料照，記者羅沛德攝）八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）拍攝影片揭穿國共兩黨協力統戰台灣的陰謀。（資料照，記者羅沛德攝）

他們讓台灣人想起當年中華民國來到台灣的存在意義，那些當年跟蔣介石一起來到台灣的人民，難道不是因為不想在中國受到中國共產黨的統治，才放棄家園來到台灣的嗎？現在難道能接受國民黨「親共」「投共」的做法嗎？

當年大家的「愛國」是跟「反共」結合在一起，而國民黨戒嚴了幾十年也是用「反共」當理由，年輕男性犧牲寶貴的青春在軍隊服兵役兩年，有的甚至三年，也是為了反攻大陸做準備。更痛心疾首的是當年國民黨把台灣人犧牲奉獻所有的經濟成果，都投入在準備反攻大陸的戰爭上。

國民黨一旦放棄「反共」，失去了黨的存在價值與意義，等同國民黨沒有在台灣繼續存在的必要除了跟執政的民進黨一起堅持「反共」守護中華民國，如果沒有這樣的打算，就是等同不再堅持保有自由民主的生活方式，國民黨就應該打包回去中國，跟中國共產黨討一口飯吃，不要繼續在台灣跟中共唱和，成為中華民國台灣內部動亂的最大禍源。

（作者為政治評論員）

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