晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》十月現形記 國民黨「斯德哥爾摩症候群」擱來啊～

2024/10/12 19:30

◎花小龍

賴總統的祖國論，共產黨愣在那不知所措，卻讓國民黨一個個都坐不住，搏版面搶發言，深怕背後的老共會一一清算，一副誰沒幫共產黨講話就會抄家似的。李彥秀說的最激動，難道台灣八十歲以上的老人祖國是日本！當然啊，不是日本難道也是中共國嗎?

國民黨立委李彥秀。（記者廖振輝攝）國民黨立委李彥秀。（記者廖振輝攝）

自從清朝將台灣「永久割讓」給日本，確定把台灣「送給人家姓了」，再跟中國「田無交水無流」。

日前中共發言人在記者會上也「自證」日本於1945年把的台灣主權移交給中國政府！而當時中共還在中國各地鼠竄，合法政府是中華民國。中共建國後，深怕被國民黨反攻，急著替中華民國撰寫了中國第「26史」，請問國民黨，中共是不是自己「證實」了是中華民國的後代?？你們領著台灣人的納稅錢，爭相替老共搶著發言，都不尷尬？

當年中共怕蔣介石政權的存在，有朝一日必會危及中共統治的合法性，欲除之而後快。於是夥同其他國家，成功將台灣「驅逐」出聯合國，當時中共國代表在聯合國大會上鼓掌大笑，從此終於是一邊一國，穩固了中共在中國的政權。

所以是中共在1971 年，笑著昭告天下︰我把台灣踹出了中國！這就像是1965年馬來西亞將新加坡「驅逐」出邦聯，而新加坡只能含淚獨立建國。時至今日，有聽到馬來西亞一天到晚跟各國哭喊著說，新加坡是我不可分割的一部分嗎?

日本統治台灣長達半個世紀，中華民國在台灣建國也超過80年，只有中共國沒有在台灣待過一秒鐘，每天跳針發言台灣是他的一部分，集體自嗨！

國民黨從反共、恐共變順共、媚共

國民黨從反共變恐共而後乾脆順共、依共，到馬英九集大成，還企圖將國民黨集體斯德哥爾摩症候群感染給國人！你如果當民主台灣的馬前卒，國人會很尊敬，但你如果要當馬後主，跟著國民黨表演斯德哥爾摩症候群，有朝一日也會被民主台灣「驅逐」出政壇的！

（作者為北市教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書