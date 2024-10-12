自由開講》十月現形記 國民黨「斯德哥爾摩症候群」擱來啊～

◎花小龍

賴總統的祖國論，共產黨愣在那不知所措，卻讓國民黨一個個都坐不住，搏版面搶發言，深怕背後的老共會一一清算，一副誰沒幫共產黨講話就會抄家似的。李彥秀說的最激動，難道台灣八十歲以上的老人祖國是日本！當然啊，不是日本難道也是中共國嗎?

國民黨立委李彥秀。（記者廖振輝攝）

自從清朝將台灣「永久割讓」給日本，確定把台灣「送給人家姓了」，再跟中國「田無交水無流」。

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日前中共發言人在記者會上也「自證」日本於1945年把的台灣主權移交給中國政府！而當時中共還在中國各地鼠竄，合法政府是中華民國。中共建國後，深怕被國民黨反攻，急著替中華民國撰寫了中國第「26史」，請問國民黨，中共是不是自己「證實」了是中華民國的後代?？你們領著台灣人的納稅錢，爭相替老共搶著發言，都不尷尬？

當年中共怕蔣介石政權的存在，有朝一日必會危及中共統治的合法性，欲除之而後快。於是夥同其他國家，成功將台灣「驅逐」出聯合國，當時中共國代表在聯合國大會上鼓掌大笑，從此終於是一邊一國，穩固了中共在中國的政權。

所以是中共在1971 年，笑著昭告天下︰我把台灣踹出了中國！這就像是1965年馬來西亞將新加坡「驅逐」出邦聯，而新加坡只能含淚獨立建國。時至今日，有聽到馬來西亞一天到晚跟各國哭喊著說，新加坡是我不可分割的一部分嗎?

日本統治台灣長達半個世紀，中華民國在台灣建國也超過80年，只有中共國沒有在台灣待過一秒鐘，每天跳針發言台灣是他的一部分，集體自嗨！

國民黨從反共、恐共變順共、媚共

國民黨從反共變恐共而後乾脆順共、依共，到馬英九集大成，還企圖將國民黨集體斯德哥爾摩症候群感染給國人！你如果當民主台灣的馬前卒，國人會很尊敬，但你如果要當馬後主，跟著國民黨表演斯德哥爾摩症候群，有朝一日也會被民主台灣「驅逐」出政壇的！

（作者為北市教師）

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