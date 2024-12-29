自由開講》遲不釋放道親／一貫道，中共不慣！

◎葉堂宇

2024年10月上旬，三位台灣一貫道道親，赴中國大陸廣東省中山市後失聯，據中國國台辦表示，三人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被逮捕。

海基會表示，三位道親均為年長者，僅在民宅內閱讀四書五經，對此表達關切。（資料照，海基會提供）

海基會表示，三位道親均為年長者，僅在民宅內閱讀四書五經，對此表達關切。國台辦證實三人已被逮捕，並強調將依法處理，保障其合法權益，目前三人均已聘請律師，案件仍在處理中。

請繼續往下閱讀...

此事件引發台灣社會，對赴中宗教交流風險的關注，案件目前仍在中國司法程序中，家屬及相關團體持續呼籲國際社會關注此案，並提供人道援助，台灣政府可能針對赴中宗教交流制定更嚴格的規範，此事件可能影響兩岸宗教交流，並加深台灣民眾，對中國人權狀況的疑慮。

台灣三名一貫道道親在中國被逮捕，熟稔兩岸情勢官員強調，若中共不將人釋放，國人赴中風險高，兩岸宗教交流未來可能暫緩。圖為海基會日前揭露一貫道道親在中國被關押。（圖：取自陸委會臉書）

一貫道，又稱天道，是一個源自中國的宗教團體。一貫道尊崇伏羲、黃帝、孔子等上古聖賢，以及釋迦牟尼佛、達摩祖師等佛教祖師。清末民國時期，王覺一被認為是一貫道的實際創始者，劉清虛將教名改為「一貫道」， 路中一被視為彌勒佛轉世，建立了嚴密的組織體系。一貫道從中國大陸傳播到台灣、東南亞等地， 在台灣一貫道發展迅速，建立了許多道場。

一貫道強調修心、行善，並有獨特的宇宙觀和歷史觀。相信人類歷史分為青陽、紅陽、白陽三期，目前處於白陽期，無極老母派遣彌勒佛拯救眾生。融合儒家、佛教、道教的思想，重視家庭倫理， 強調孝道、忠義、仁愛。注重修心行善， 認為透過修心、行善可以提升靈性，最終達到解脫。

中共對一貫道的打壓，是一個複雜的歷史問題，涉及政治、宗教、社會等多個層面。共產黨奉行無神論，而一貫道作為一個宗教團體，其信仰體系與共產黨的意識形態產生了根本衝突。一貫道擁有龐大的組織網絡，中共認為這可能對其統治構成潛在威脅。

在特定的歷史時期，中共將一貫道等宗教團體，視為反革命勢力，認為它們可能與其他反共勢力勾結。打壓宗教團體是中共鞏固政權，加強社會控制的一種手段。 一貫道在農村地區有較廣泛的信眾，中共認為其可能影響農村的社會穩定。

一貫道融合了儒釋道等傳統文化元素，中共希望建立一套全新符合共產主義意識形態的文化體系。在1950年代，中共發起了大規模的鎮壓反革命運動，一貫道成為打擊的對象之一。文革期間，宗教信仰被視為封建糟粕，一貫道遭受了更為嚴重的迫害。

（作者為博士、美國清華智庫董事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法