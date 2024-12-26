自由開講》回應朱立倫／暴力強過「友共滅台」三法 當然是阿共仔ㄟ陰謀

◎陳啟濃

國民黨主席朱立倫欣喜於立法院取得法案修正通過，意有所指道出這可不能再說是「阿共仔ㄟ陰謀」，很可惜朱主席錯了，這正是中共的陰謀。

朱立倫應該要承認，國民黨強制運用暴力，違背民主精神，通過選罷法等三爭議法案修法，是弱化中央政府的執行力，強化中共統戰台灣的內部支應力量。（記者陳志曲攝）

國民黨寧願到中國跟中共朝拜會談，卻沒有意願在立法院，跟執政黨立委好好討論法案的修法。從委員會到院會的三讀，運用人數致勝，草率通過。又口口聲聲提出民進黨多數通過法案才是民主，國民黨用多數通過就不是民主。

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符不符合民主根本不是多寡的問題，而是國民黨提出的法案，不是為了國家人民的利益，而是為了一黨之私，為了跟中央搶錢，讓地方政府揮霍，為了今後在立法院胡亂立法，可以不用受到憲法法庭的約制。

國家失去該有的程序正義，人民對民主制度失去信心，得利受惠者除了國民黨，得到最大好處者就是中共政權。因為國民黨從此可以通過更多「友共」的法案。

更多退將到中國投誠，宣誓效忠中共，可以不用受到國家的制裁；國防經費大量刪減，讓台灣沒有足夠武力對抗中國侵犯；具中國籍外配，甚至還有共產黨身分者，可以大方進入公部門，竊取國家機密，提供給中共，做為赤化台灣的各項準備。

此次「三法」的修正，就是弱化中央政府的執行力，強化中共統戰台灣的內部支應力量。所以朱立倫，應該要承認，國民黨強制運用暴力，違背民主精神，通過此「三法」的修正案，正是「友共」而「滅台」的法案。

（作者為政治評論員）

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