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曹興誠八不居士》馬英九和病毒為伍 禍害臺灣

投共幫天天講交流、講和平、講避戰；不知自己其實是與虎謀皮，害己害人。 投共幫還主張，台灣人應該接受一個中國原則，加入中共的病毒大軍，去毒害世界。 投共幫說，這叫偉大民族復興。你覺得把自己變成病毒，肆虐人間，可以叫做「偉大復興」」嗎？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/12/15 13:47

◎曹興誠

國民黨在兩蔣領導時期，一方面堅決反共，二方面堅持「三不」，就是和中共不接觸、不談判、不妥協。

像馬英九這些人，現在不但不反共，還要台灣人去相信習近平；不但拚命跟中共接觸，還要帶著中共黨員來洗腦台灣人。

像馬英九這些人，現在不但不反共，還要台灣人去相信習近平。圖為馬習二會。（歐新社檔案照）像馬英九這些人，現在不但不反共，還要台灣人去相信習近平。圖為馬習二會。（歐新社檔案照）

這些完全背叛了兩蔣的人，還自稱為國民黨員，可說虛偽到家。馬英九沒事，還跑到蔣經國靈前哽咽，其厚顏無恥更令人反胃。

我建議大家以後不要稱呼馬英九這些人為國民黨，應該直接了當叫他們「投共幫」。

投共幫可能到現在都不了解，為什麼蔣經國要規定國民黨跟中共，不接觸、不談判、不妥協呢？

答案是，蔣經國認清了中共的病毒本質。

我們常常以腦袋有病來形容言行離譜的人；這句話用來形容共產黨十分恰當。

中共腦裡的病毒，來自下面幾個主要源頭。

一個是俄國人列寧的「黨國」主義。黨國主義主張共產黨一黨專政，以黨領政，黨大於國。他們以「消滅階級」為藉口，竭力把私人資產侵吞成為國營和黨產。在黨國裡，人民地位低下，類似奴工，而共黨高官則成為貴族，高高在上，腐化貪汚，為所欲為。

俄國已經把列寧黨國主義掃進了歷史的垃圾堆，而中共當今憲法卻仍然堅持列寧主義；所以中共「黨國」病毒根深蒂固。

中共病毒的第二個來源，是流氓地痞的無法、無天、無恥、無賴。

1927年3月，中共在湖南製造暴動，殺人如麻、手段凶殘、震驚各界。為了安撫黨內外的震驚反感，毛澤東親自去湖南作了所謂「考察」，並發表《湖南農民運動考察報告》。該報告說：「流氓地痞向來為社會所唾棄之輩，實為農村革命之最勇敢、最徹底、最堅決者」。

毛澤東對流氓和暴力的肯定，讓中共官員都染上了流氓病毒。我們看中共外交部或國臺辦的講話，都蠻橫凶狠，不講道理，其原因在此。

流氓病毒的另一個特徵，就是無恥賴皮，絕不信守承諾。所以跟中共談判任何事情都會被騙。

1951年，中共和西藏簽訂了「和平解放西藏的17點協議」，1984年和英國簽訂了「中英聯合聲明」，事後全部違約。中共的說法是，簽那些協議的目的，是收回主權，目的達到以後，那些協議就變成「歷史文件」，沒有遵守的必要；其無賴如此。

中共病毒的另一個來源，就是毛澤東主張的「永遠鬥爭」理論。中共認為，敵視其主義制度的敵人永遠存在，所以必須永遠地進行鬥爭，直到世界上所有的「敵人」都被消滅為止。

今天台灣有不少呆瓜，以為可以和中共和平共處；殊不知中共腦袋裡，從無和平概念，他們永遠在鬥爭你，想「改造」你。他們和文明人的關係，就像致命病毒和人類免疫系統的關係，永遠是你死我活，不可能和平共處。

中共的病毒來源還有很多，限於篇幅，我們以後有機會再說。這裡要强調的是，中共不是正常的文明人和現代人，而是腦中帶有各種思想病毒的，類似僵屍一樣的存在。

前兩年我們遭到冠狀病毒的侵襲，讓大家都學到了對付病毒的原則；就是以各種方式隔絕和病毒的接觸，同時以疫苗和健身來加強免疫力。

蔣經國先生，1925年15歲的時候，就被送去俄國接受正統馬列主義教育；1937年27歲才回到中國。以後追隨父親和中共戰鬥了一生。因爲他對中共有深刻的了解，知道中共病毒的可怕，所以交代黨員與中共不接觸、不談判，不妥協。

馬英九這些投共幫，都是國民黨的權貴二代，可說生於深宮之中，長於婦人之手；雖然曾經去美國留學，但對中共的險惡，渾然無知；還自做聰明，自不量力，以為表示善意，就可以改變病毒；和病毒「交流」，就可以和病毒共存。

前總統馬英九不僅走回過去的親中老路，不斷以交流為名，圖將兩岸綁在一起。他頻頻訪中，更邀來共青團。（資料照）前總統馬英九不僅走回過去的親中老路，不斷以交流為名，圖將兩岸綁在一起。他頻頻訪中，更邀來共青團。（資料照）

投共幫天天講交流、講和平、講避戰；不知自己其實是與虎謀皮，害己害人。

投共幫還主張，台灣人應該接受一個中國原則，加入中共的病毒大軍，去毒害世界。

投共幫說，這叫偉大民族復興。你覺得把自己變成病毒，肆虐人間，可以叫做「偉大復興」」嗎？

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（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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