名家分享—童子瑋》捷運一步到位 串接基隆港，創造最大商機

捷運進基隆，不只是交通上的進步，更是城市蛻變的起點。基隆的每一天，都有將近12萬人往返台北與新北，是全台通勤比例最高的城市。

◎童子瑋

捷運進基隆，不只是交通上的進步，更是城市蛻變的起點。基隆的每一天，都有將近12萬人往返台北與新北，是全台通勤比例最高的城市。

但捷運不只能用通勤角度去思考。基隆產業鏈的串聯，以及城市格局的升級，都需要捷運提供全新的動能，讓基隆成為一座連結產業與生活的現代化城市。

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基隆港的發展是捷運建設的一大亮點，作為國際郵輪港口，基隆港具備發展觀光與經濟的巨大潛力。（基隆市政府提供）

基隆捷運的開通可以徹底改變市民的通勤方式。從基隆一路到南港，經由北五堵與汐科，直達南港站後，通勤族可轉乘板南線、高運量捷運到台北與新北，或者，也可以至南港展覽館站搭乘文湖線直通內湖。



這條交通的動脈，紓解車流壓力沈重的高速公路，讓通勤效率大幅提升。更重要的是，搭配TPass通勤月票，市民更能夠減輕通勤負擔、生活壓力。



而且，這一段捷運的效益，更能讓基隆全面融入北北基桃生活圈，推動基隆河谷廊帶的產業鏈串聯與發展。



南港、內湖、汐止科學園區是台北的科技重心。透過捷運，基隆可以將這些產業的發展與工作需求，延伸至北五堵、七堵、八堵，並進一步與基隆港的郵輪產業相結合，形成一條完整的產業廊帶。



北五堵作為產業開發的關鍵節點，未來將成為基隆產業升級的重要基地，而七堵與八堵則可透過TOD（大眾運輸導向型發展）模式進行都市更新，轉型為集居住、商業與科技產業於一體的發展型都會。



這不僅為基隆帶來更多在地就業機會，也讓這些地區成為年輕人願意扎根的生活社區。想想青埔因高鐵與機場捷運的發展脫胎換骨，基隆的未來也有機會煥然一新。



基隆港的發展更是捷運建設的一大亮點。作為國際郵輪港口，基隆港具備發展觀光與經濟的巨大潛力。就像桃園捷運連結桃園機場一樣，基隆港的將來，能引進更多的國際旅客與觀光收入。結合都市更新，港邊可以發展旅遊、餐飲與文化創意產業，讓基隆港不僅是交通港口，更是產業與觀光的雙引擎！



當然，這一切都需要政策的搭配，才有機會成型，我們都知道要讓基隆真正迎來全新的城市格局，還必須同步進行減少私人運具進入市區、解決塞車與停車設施不足，行人空間、產業園區的配套建設，也要跟著市民的實際需求來調整規劃。這每一項建設的推進，都是基隆未來蛻變的重要拼圖。

捷運不僅僅是一條通勤的路，更是一條改變城市命運的路。它讓基隆不再是通勤者的起點，而是產業發展的核心地區，是國際旅客流連忘返的觀光重鎮。（取自貼文）

但關鍵的一步，必須準確、立刻、一次到位。



我相信，捷運不僅僅是一條通勤的路，更是一條改變城市命運的路。它讓基隆不再是通勤者的起點，而是產業發展的核心地區，是國際旅客流連忘返的觀光重鎮。



未來的基隆，不僅能夠擁抱北北基桃的便利生活，更能吸引更多人才、產業與機會，成為台灣北部的一大亮點，我始終堅信，基隆擁有這樣的潛力，而我們每一位的市民朋友，也值得這樣的未來。

（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

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