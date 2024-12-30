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自由開講》以短中長期三階段 防制在野黨亂台

2024/12/30 20:00

◎ 林正二

國民黨毀憲亂政，欲癱瘓民進黨中央與地方的執政能力、在綠營不得人心後，藉由藍營地方執政優勢，確保2026縣市長選舉勝選，以「地方包圍中央」贏得立委與總統大選，執行沒有「各表」只有九二「一中共識」的傾中政策，將台灣推向被中國統一的不歸路

國民黨毀憲亂政，欲癱瘓民進黨中央與地方的執政能力，藉由藍營地方執政優勢，逐步執行沒有「各表」只有九二「一中共識」的傾中政策，將台灣推向被中國統一的不歸路。（資料照）國民黨毀憲亂政，欲癱瘓民進黨中央與地方的執政能力，藉由藍營地方執政優勢，逐步執行沒有「各表」只有九二「一中共識」的傾中政策，將台灣推向被中國統一的不歸路。（資料照）

執政黨面對憲政危機與嚴峻的政治問題，建議以短中長期方案化解危機，凝聚台灣人民的向心力，贏得多數人民的支持，方能遏阻在野黨亂台、毀台，以確保台灣的主權與民主政治。

短期方面，民進黨應透過憲政機制，藉由憲法法庭以暫時處分手段，凍結修改後的憲訴法效力就可依現行的過半數決定，以大法官現有總額的八人為準，判決憲訴法、選罷法及財劃法是否違憲及其他缺失。由於此三項惡法有嚴重的行政程序瑕疵，破壞憲政秩序與三權分立的穩定，剝奪人民的司法保障權，影響社福、防災、教育、國防與地方行政等，嚴重危害台灣的安全，有違憲之虞，退回重審可能性甚高。

中期方面，執政黨應配合民間團體全台座談，以及透過媒體等管道，加強向民眾闡述藍白以民主摧毀民主的惡行，以期明年2月更多民眾展開「大罷免」公民行動，讓違法的在野黨難以較多席次為所欲為。

長期而言，由於綠營全台支持度仍不及藍白，且藍營掌握多數執政縣市，建議民進黨加強全台的地方經營，結合當地的進步力量，跟當地居民的生活融合在一起，將各處地方黨部變成推動地方蛻變、發展與成長的不可或缺的重要力量，從點、線、面全方位擴展綠營的社會力量與全台支持度，凝聚民心。

面對當前憲政危機與嚴峻的政治問題，民進黨須提出對策以化解危機，遏阻在野黨亂台、毀台，確保台灣的主權與民主政治。圖為民進黨立院黨團召開記者會，強調將窮盡一切可能救台灣。（記者朱沛雄攝） 面對當前憲政危機與嚴峻的政治問題，民進黨須提出對策以化解危機，遏阻在野黨亂台、毀台，確保台灣的主權與民主政治。圖為民進黨立院黨團召開記者會，強調將窮盡一切可能救台灣。（記者朱沛雄攝）

首先，建議民進黨藉由各地民意代表與公益團體的協助，擴大各地方黨部組織編制，增加黨部工作人員與志工，深入了解當地產業發展瓶頸與各行各業所遭遇的困難，以及需要政府救濟輔助之處。

其次，要求各地黨部以經營「社會企業」的理念，跟地方密切連結，在就業、長照育幼、地方建設、文史與現代民主教育、古蹟維護、扶助弱勢、城鄉美化、環保與救災等領域，除了跟當地公益團體等合辦各種教育營隊，以培育地方建設的種籽，推動城鄉發展外，黨部人員要跟當地志工投入文教、古蹟整修、市鎮美化、觀光發展、關懷老人、道路維修、貧困救助等公益工作，共同打造現代化的公民社會。

果能如此，民進黨不僅可協助政府提升行政效能，帶動台灣的進步，厚植行政資源，而且可增進年輕人與民眾對民進黨的好感，而有助於民進黨支持度大幅提升，超越過半的支持率，縣市長、總統得票數與立委席次均過半，從而讓國民黨的支持度大幅下降，藍白今後不再有能力在立院肆意妄為、違憲亂政，民進黨可順利執政，將台灣建設成優質的現代民主國家，以厚實的國家力量，維護主權與民主體制。這才是正本清源、台灣長治久安之道。

（作者為退休駐美外交人員）

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