名家分享-童子瑋》八堵到基隆應立刻啟動 基隆捷運不能再等

上週發出捷運文之後，我看到有些市民的響應跟支持，我是非常感謝的，但也看到有些市民朋友對這個議題抱持疑慮跟反對，我盡量來把問題講清楚，給各位老闆們一起討論，怎樣有助基隆的未來。

◎童子瑋

我認為，政治人物的責任是清楚說明對政策的看法，交由市民老闆做決定，面對重大的市政問題，等到選舉的時候再說，就會變成藍綠對決、政治鬥爭，趁著沒有選舉，有更多的時間可以回歸市政、好好思考，才是對基隆最好的討論方式。

基隆捷運路線圖。（基隆市政府提供）

上週發出捷運文之後，我看到有些市民的響應跟支持，我是非常感謝的，但也看到有些市民朋友對這個議題抱持疑慮跟反對，我盡量來把問題講清楚，給各位老闆們一起討論，怎樣有助基隆的未來。



最大的問題，其實就是台鐵是否退出基隆，關於這個事情，我從以前到現在的立場都沒有改變，我也願意清楚的說明立場：基隆端是台鐵的最後一哩路，也乘載了許多老基隆人的回憶跟故事，但以現在交通規劃的角度，我認為八堵到基隆這路段，如果能夠台鐵換捷運，對基隆絕對是一件好事。



捷運通基隆，不僅只是讓生活體驗更升級，也能為交通長期的壅塞分散壓力，更能引入觀光、導入產業。

請繼續往下閱讀...

過去基隆捷運的整體規劃，是直接從南港延伸到基隆，但因為許多政治因素，讓很多市民不理解這個城市規劃的優點，才一路堅持台鐵不得退出，造成基隆捷運需要分成兩階段評估與施作。



這樣的結果，就是未來捷運的八堵至基隆段，必須由中央與基隆來承接，不像南港到八堵，是由中央、台北市、新北市與基隆市共同承擔，不僅在時間上更加遙遙無期，基隆還必須負擔更重的支出來建造捷運，既然未來都要爭取，為何不現在就一步到位？

別讓一條捷運永遠停在可行性評估，永遠停在「台鐵不退」、「捷運不來」這種鬼打牆般的無限迴圈裡，盡快啟動早已完成評估規劃的第二階段（八堵至基隆段），才不會浪費基隆發展的時間。（取自貼文）

我認為，八堵到基隆的這第二階段，應該要立刻啟動。依照現行政策，南港到八堵要2033年才能完工，如果等到2030年後再開始啟動，那這一段我們基隆人要等到什麼時候？此時盡快將八堵到基隆的二階段跟進，就是我說的一步到位。

市民老闆們，別讓一條捷運永遠停在可行性評估，永遠停在「台鐵不退」、「捷運不來」這種鬼打牆般的無限迴圈裡，我們要勇敢地走出去，讓交通部跟市政府聽見人民的需要，盡快啟動早已完成評估規劃的第二階段（八堵至基隆段），才不會浪費基隆發展的時間。

（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法