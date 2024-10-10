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黑熊學院》基隆港：選舉中的隱形戰場

台灣有兩個最重要的港口。一個是高雄-左營軍港，另一個就是基隆港。
黑熊學院

黑熊學院

2024/10/10 10:00

◎黑熊學院

許多人認為各縣市首長比較著重在地方政策、建設與福利，通常跟國家整體發展無關。

事實上，各縣市首長才是最會「牽一髮動全身」的職位，首長的良莠不但牽連著地方繁榮與否，更可能影響國家防衛準備與意志。

基隆作為台灣北部最重要的港口，不僅在國際航運貿易上舉足輕重，同時在台灣的防衛體系中，是作為海軍主要艦隊的停泊港，也是主要的整補基地。（取自貼文）基隆作為台灣北部最重要的港口，不僅在國際航運貿易上舉足輕重，同時在台灣的防衛體系中，是作為海軍主要艦隊的停泊港，也是主要的整補基地。（取自貼文）

●不僅是港口，更是台灣的安全防線

台灣有兩個最重要的港口。一個是高雄-左營軍港，另一個就是基隆港。

為什麼很重要？

台灣位於第一島鏈關鍵位置，同時控制兩條重要航道：

一條控制中國通過巴士海峽進入菲律賓海，另一條則是控制中國通過宮古海峽、進入東海-太平洋主要航道。

而因為我們在島鏈的中央位置，同時可以扼守這兩個重要孔道，所以為什麼會說基隆跟高雄有著重要的戰略地位。

基隆作為台灣北部最重要的港口，不僅在國際航運貿易上舉足輕重，同時在台灣的防衛體系中，是作為海軍主要艦隊的停泊港，也是主要的整補基地：例如擁有完善的補給設施與彈藥庫。

因此基隆身兼台灣人口最密集區域的重要商港及軍港，城市的治理與開發更不應輕忽。

另外，重要的港口通常皆附有許多關鍵基礎設施，畢竟想有效營運港口，就要有包括：造船廠、修理廠、油庫、通訊設施、物流設施等。

●每個決定都關乎著安全

如果地方首長不把這件任務當回事，則在地方上城市建設落後，例如通訊基礎建設採用有安全疑慮的設備；國家安全方面也易生漏隙，例如彈藥庫應該要擴充整備，但為了追逐短視的土地利益，卻排擠掉這些重要建設；或是對潛在滲透威脅漠不關心。

如果一開始沒有慎選城市的治理官員，災害發生時，往往已經不可收拾。

這不僅是一城一地的課題，同時也關係著台灣整體安全。

當然，每個地方官員都非常重要。

然而，基於基隆有著特殊的戰略地位，我們應該著眼思考的是：

現任首長是否能勝任這樣的重責大任？當有人意圖以基隆為破口，其能否有堅強的意志守護基隆與台灣的安全？

人民不應小看自己手上的每一張選票。我們的每一票都是能夠捍衛台灣的關鍵力量。

#黑熊學院

本文經授權轉載自黑熊學院臉書基隆港：選舉中的隱形戰場

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